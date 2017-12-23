Средняя зарплата взлетела до 41 тысячи

В ноябре средняя начисленная зарплата в Калуге составила 41 150 рублей. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил почти 3 тысячи. Такие данные на днях опубликовал Калугастат. Статистика учитывает предприятия с 15 и больше работниками.
Оборот розничной торговли за месяц вырос на 0,3%. Хотя по сравнению с ноябрем 2016 года наблюдается существенное падение – почти на 8%.
Цены за месяц выросли на 0,2%, а за год – на 3,6%.
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