Средняя зарплата взлетела до 41 тысячи

В ноябре средняя начисленная зарплата в Калуге составила 41 150 рублей. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил почти 3 тысячи. Такие данные на днях опубликовал Калугастат. Статистика учитывает предприятия с 15 и больше работниками.

Оборот розничной торговли за месяц вырос на 0,3%. Хотя по сравнению с ноябрем 2016 года наблюдается существенное падение – почти на 8%.

Цены за месяц выросли на 0,2%, а за год – на 3,6%.