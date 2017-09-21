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Князю быть: памятник Ивану III установят на Старом Торге

21.09.2017 15:30 15 796 Елена Французова
Князю быть: памятник Ивану III установят на Старом Торге

В начале этой недели у здания областной администрации - на месте, где ещё недавно стоял памятник Ленину, появился забор из профлистов.

Как сообщил наш источник в министерстве культуры и туризма Калужской области, там начались подготовительные работы для заливки фундамента под памятник Ивану III. Открыть его планируют уже этой осенью. Возможно, это произойдёт 11 ноября - в День победного окончания Великого стояния на реке Угре. На днях федеральное министерство культуры предложило сделать этот день памятной датой.

Ещё недавно напротив входа в администрацию стоял памятник Ленину.

Прилегающую территорию уже начали благоустраивать.

Великий князь, похоже, будет «взирать» на Гостиные ряды.

По обе стороны от места для Ивана III расположены фонтаны.

Напомним, что памятник Ивану III собирались установить в Калуге ещё год назад. Российское военно-историческое общество объявило о проведении открытого конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника. Однако ни один из 12 вариантов комиссии не понравился.

- Нам нужен не просто абы какой памятник, а шедевр достойный внимания ЮНЕСКО, - заявил тогда губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.  - И я здесь полностью разделяю обеспокоенность Андрея Сергеевича Кончаловского, который возглавляет художественный совет. В очередной раз наш совет склонился к тому, чтобы отклонить многочисленные предложения по этому памятнику. Действительно, он ни в коем случае не должен быть одним из тиража многочисленных одноликих памятников, которые устанавливаются в различных частях нашей страны.

Чиновники долго спорили о том, где именно должен стоять памятник. Изначально планировали установить его в сквере Ленина. Из-за этого даже хотели переименовать сквер. Но в итоге в сквере появился памятник Ленину.

К слову, в нашей области это будет уже второй памятник Ивану III. Первый открыли в этом году на территории Владимирского скита монастыря Успения Пресвятой Богородицы в Дзержинском районе.  

Фото автора.


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Тэги: общество памятник

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