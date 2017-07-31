За поступок девушки, осквернившей братскую могилу, ответит отец

На отца 17-летней девушки, осквернившей братскую могилу, составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, сообщает в понедельник, 31 июля, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Участница скандальной фотосессии с 2015 года состоит на профилактическом учете в районном отделе полиции.
- С подростком и ее родителем была проведена профилактическая беседа о надлежащем поведении в общественных местах, в том числе уважительном отношении к объектам культурного наследия, - добавляют в полиции. - Данный факт будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Напомним, что в Сеть попали фотографии, на которых девушка оскверняет братскую могилу в селе Трубино в Жуковском районе.
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