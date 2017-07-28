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Девушка осквернила братскую могилу и выложила фото в Сеть

28.07.2017 11:38 1 183 Елена Французова
Девушка осквернила братскую могилу и выложила фото в Сеть

В четверг, 27 июля, во «ВКонтакте» были опубликованы скандальные фотографии с девушкой, устроившей фотосессию на братской могиле в селе Трубино Жуковского района. Сначала она позирует, сидя на плечах у монумента в виде скорбящей женщины, затем демонстративно курит, сидя на братской могиле.  

Фотографии девушка собственноручно выложила в Instagram и даже собрала под ними десятки лайков.

А вот жителей села Трубино снимки возмутили. Люди требуют призвать участницу фотосессии к ответу.

В администрации нам сообщили, что пока официальных заявлений от жителей к ним не поступало. Дать комментарии обещают позже.

Воинское захоронение на сельском кладбище в Трубино возникло в 1943 году, когда местные жители похоронили здесь погибших советских воинов и партизан, тела которых были обнаружены в окрестностях населённого пункта.

В 1958 на братской могиле соорудили памятник - двухметровую скульптуру коленопреклонённой скорбящей женщины, держащей венок. На постаменте укреплена мемориальная доска с текстом: «Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны». Ниже перечисляются 11 фамилий погибших. Всего же в могиле покоится прах 30 воинов.

Фото: «Типичное Трубино».


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Тэги: общество

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