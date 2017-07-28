Девушка осквернила братскую могилу и выложила фото в Сеть

В четверг, 27 июля, во «ВКонтакте» были опубликованы скандальные фотографии с девушкой, устроившей фотосессию на братской могиле в селе Трубино Жуковского района. Сначала она позирует, сидя на плечах у монумента в виде скорбящей женщины, затем демонстративно курит, сидя на братской могиле.
Фотографии девушка собственноручно выложила в Instagram и даже собрала под ними десятки лайков.
А вот жителей села Трубино снимки возмутили. Люди требуют призвать участницу фотосессии к ответу.
В администрации нам сообщили, что пока официальных заявлений от жителей к ним не поступало. Дать комментарии обещают позже.
Воинское захоронение на сельском кладбище в Трубино возникло в 1943 году, когда местные жители похоронили здесь погибших советских воинов и партизан, тела которых были обнаружены в окрестностях населённого пункта.
В 1958 на братской могиле соорудили памятник - двухметровую скульптуру коленопреклонённой скорбящей женщины, держащей венок. На постаменте укреплена мемориальная доска с текстом: «Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны». Ниже перечисляются 11 фамилий погибших. Всего же в могиле покоится прах 30 воинов.
Фото: «Типичное Трубино».
|
В Калуге пройдёт флешмоб женственности 28.07.2017 11:17
Калуга возьмёт в кредит 200 миллионов рублей 27.07.2017 16:12
Зимой, видимо, придётся голодать... 27.07.2017 16:08
Впервые в калужском СИЗО прошло венчание 27.07.2017 09:05
В Калуге нашли пропавшего 12-летнего мальчика 27.07.2017 08:59
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: