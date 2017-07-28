Главная > Новости > Происшествия

Установлена личность девушки, осквернившей братскую могилу

28.07.2017 14:24 16 2178 Елена Французова
Установлена личность девушки, осквернившей братскую могилу

Мы уже писали о том, что в соцсети попали фотографии, на которых девушка оскверняет братскую могилу в селе Трубнино Жуковского района Калужской области.

- Как только мы узнали о данном факте, сразу сообщили в районную администрацию – в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщила нам и.о. главы администрации Трубино Мария РОЖКОВА.

Девушке 17 лет. 3 августа вместе с родителями её поступок будут разбирать на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дети происшествие мария рожкова

Еще новости из рубрики «Происшествия»

В Калуге нашли пропавшего 12-летнего мальчика 27.07.2017 08:59

Найден 8-летний мальчик, который двое суток провёл в лесу 26.07.2017 10:18

В Калуге пропал 12-летний ребёнок 26.07.2017 09:44

Больше 100 человек ищут в лесу 8-летнего мальчика 25.07.2017 15:37

Младшим школьникам в Калуге раздадут ранцы 24.07.2017 16:05

28.07.2017 15:51 150 1
28.07.2017 09:05 925 6
27.07.2017 17:57 1195 10
Все народные новости →

Комментарии читателей: 16 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 июля, 12:30
День нептуна
Алекспарк
сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы

Для детей

вс 30 июля, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе
вс 30 июля, 15:00
Мастер-класс "Пластилиновый мультфильм"
Дело в Соусе, кафе
вс 30 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

вт 01 августа, 19:00
Вечер памяти Честера Беннингтона
Небо, антикафе
сб 05 августа, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар

Кино

Взрывная блондинка
Заячья школа
Стань легендой! Бигфут Младший
Гадкий я 3
Новости компаний

Основы Форекс-трейдинга

«Ростелеком» поможет предпринимателям Калужского региона выполнить новые требования законодательства

Интерактивное ТВ от «Ростелекома» выбрали более 60 тысяч калужан

Новый сезон "Игры Престолов" стартует на МегаФон.ТВ сегодня

Блоги

Хорошая музыка - WOLFENSTEIN

Viktorch1311 Вчера 22:36

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig 10 июл 2017 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29