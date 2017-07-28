Установлена личность девушки, осквернившей братскую могилу

Мы уже писали о том, что в соцсети попали фотографии, на которых девушка оскверняет братскую могилу в селе Трубнино Жуковского района Калужской области.
- Как только мы узнали о данном факте, сразу сообщили в районную администрацию – в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщила нам и.о. главы администрации Трубино Мария РОЖКОВА.
Девушке 17 лет. 3 августа вместе с родителями её поступок будут разбирать на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.
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