Установлена личность девушки, осквернившей братскую могилу

Мы уже писали о том, что в соцсети попали фотографии, на которых девушка оскверняет братскую могилу в селе Трубнино Жуковского района Калужской области.

- Как только мы узнали о данном факте, сразу сообщили в районную администрацию – в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщила нам и.о. главы администрации Трубино Мария РОЖКОВА.

Девушке 17 лет. 3 августа вместе с родителями её поступок будут разбирать на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.