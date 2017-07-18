Ещё один Крестный ход пройдёт в Калуге

Вечером в пятницу, 21 июля, в Калуге пройдёт Крестный ход – от Троицкого собора в парке культуры и отдыха до собора на Монастырском переулке.
Верующие будут двигаться по тротуару с 17:00 до 20:00, рассказали нам в городской управе.
Ранее городская управа, напомним, сообщала о Крестном ходе по этому же маршруту, который должен был пройти утром 18 июля.
|
В Калуге построят архивохранилище за 1 миллиард рублей 18.07.2017 14:58
Роспотребнадзор рассказал, где можно купаться 18.07.2017 10:04
Клещи атакуют: за неделю укушены 128 человек 18.07.2017 09:54
Крестный ход пройдёт по центру Калуги 17.07.2017 16:21
Магазин автозапчастей оштрафовали за низкую зарплату 17.07.2017 16:06
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: