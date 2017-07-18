Ещё один Крестный ход пройдёт в Калуге

Вечером в пятницу, 21 июля, в Калуге пройдёт Крестный ход – от Троицкого собора в парке культуры и отдыха до собора на Монастырском переулке.

Верующие будут двигаться по тротуару с 17:00 до 20:00, рассказали нам в городской управе.

Ранее городская управа, напомним, сообщала о Крестном ходе по этому же маршруту, который должен был пройти утром 18 июля.