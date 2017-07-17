Крестный ход пройдёт по центру Калуги

Во вторник, 18 июля, в Калуге пройдёт Крестный ход.
С 9:45 до 11:00 участники будут двигаться по тротуару от улицы Пушкина по площади Старый Торг, улице Кутузова до Казанского собора на переулке Монастырском, рассказали нам в городской управе.
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