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Крестный ход пройдёт по центру Калуги

17.07.2017 16:21 8 1403 Дмитрий Ивьев
Крестный ход пройдёт по центру Калуги

Во вторник, 18 июля, в Калуге пройдёт Крестный ход.

С 9:45 до 11:00 участники будут двигаться по тротуару от улицы Пушкина по площади Старый Торг, улице Кутузова до Казанского собора на переулке Монастырском, рассказали нам в городской управе.

 


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Тэги: общество

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