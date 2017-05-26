«Спичка»: кусочек Украины, отрыжки рынка и мечты о большом спорте

Мы продолжаем рассказывать об интересных уголках нашего города в проекте «Районы Калуги».

Сегодня отправляемся на «Спичку». Экскурсию по своему родному микрорайону решил для нас провести журналист Олег Новиков.

Берёт своё начало микрорайон на перекрёстке улиц Болдина и Никитина. В этом месте сосредоточилось аж 5 аптек, и все они пользуются спросом.

Первым делом мы решили заглянуть во дворик, который образовался на перепутье дорог.



В старенькой двухэтажке, в доме № 89а по улице Никитина живёт сын калужского краеведа Генриетты Морозовой - Александр Кузин.

- Когда-то возле этого дома стояли сараи, в которых ребята держали мопеды. И мы собирались, ремонтировали мопеды и катались на них, - говорит Олег.

Напротив - кирпичная пятиэтажка, в которой жил Анатолий Минаков – почётный гражданин Калуги, городской голова Калуги с 1994 по 1996 годы, полномочный представитель президента РФ в Калужской области, самый первый председатель Совета старейшин.

- Когда ему вручили звание почётный гражданин Калуги, он купил торт, конфеты и в нашем дворике угощал девчонок и мальчишек, - вспоминает Олег Новиков.

Дворик здесь тихий, зелёный – лопухи, одуванчики да крапива.

Жители стараются своими силами его облагородить – высаживают деревья и цветы.

Тишина, зелень и почти лесные запахи, исходящие от деревьев, – отличительная черта «Спички». Если бы не многоэтажки – деревня деревней. Когда-то здесь и свадьбы играли прямо во дворах.



Ещё одна примета улицы – здание Пенсионного фонда.

На вопрос: «Как найти улицу Болдина?» обычно отвечают: «Знаете, где находится Пенсионный фонд? Вот там она и берёт начало».

- Это бывшее задание «Калугамелиорации», - поясняет Олег. - Теперь здесь работает областной Пенсионный фонд, в котором трудится всего 150 сотрудников. Они обслуживают около 400 тысяч жителей области: пенсионеров, молодых матерей, инвалидов и так далее.

Напротив Пенсионного фонда мини-рынок «Спартак». А далее по улице расползлись всевозможные магазинчики - отрыжки рынка.

- Очень хорошо, что у нас мини-рынок появился на «пятаке». Здесь кормится весь микрорайон, хотя магазинов у нас очень много, в том числе и сетевых. Символично, что мини-рынок носит название «Спартак». Ведь кинотеатр «Спартак» и «Спичка» (спичечно-мебельный комбинат «Гигант» - Прим. автора) были главными достопримечательностями района.

И «Спичка», и «Спартак» давно в прошлом. Но мы не можем не рассказать о них.

Кинотеатр «Спартак» относительно недавно прекратил своё существование.

Его здание практически в первозданном виде всё ещё стоит на Никитина и всё ещё носит имя легендарного воина. Только теперь это спортивная школа.



Кинотеатр построен по типовому проекту в 1957 году

- Здесь есть прекрасный бильярдный центр, в котором и молодые, и старые оттачивают свои навыки. В школе занимаются пауэрлифтингом, танцами, шахматами - все городские и областные шахматные баталии проходят именно здесь, - с этими словами мы подходим к «Спартаку». – А из кинотеатра мы, пацаны, практически не вылезали. Это был центр притяжения. Билет стоил 10 копеек. Учась во вторую смену, перед школой мы успевали посмотреть индийское кино. Здесь был буфет, малыши ели мороженое, мужики пили пиво.

За «Спартаком» сохранился скверик, в центре которого стояла скульптура пеликан.

- Возле неё люди любили друг друга, женились, мы играли в прядки, а когда выросли, коляски с детьми катали, - ностальгирует Олег.

Услышала наш разговор проходящая мимо старушка с сумками.

- Пеликана уж лет десять как нет, - вздохнула она, сгорбившись под своей ношей.

Зато на лавочках с раннего утра сидят старики да опухшие от пьянки люди неопределённого возраста. Сами лавочки от времени пришли в негодность, ещё пару лет и от них, как от пеликана, останутся только воспоминания.

Сделав крюк утопающими в лопухах и крапиве дворами, мы возвращаемся на улицу Болдина.

В одном из двориков пожилые женщины развешивают бельё и разговаривают по душам. При виде фотоаппарата, дамы решили поведать о своих проблемах.

- Пять лет тому назад нам сделали детскую площадку и пообещали помочь с благоустройством зелёной зоны, тогда сюда много чиновников приезжало. Был и Волков (ныне начальник управления городского головы. – Прим. автора), Полежаев (городской голова Калуги с 2010 по 2013 год), - говорит Нина Борисовна. – Депутат от нашего микрорайона Александр Одиночников сказал: «Я вам сделаю ограждение, привезу землю». Но ничего не сделал. А когда было переизбрание депутатов, он вновь приехал к нам. Я напомнила про обещание. «Ладно, поставлю на заметку. Вы пойдёте за меня голосовать?» - спросил он. «Мы обязательно пойдём», - ответила я. Но и после выборов ничего не изменилось. У нас возле дома зелёная зона закатана в асфальт. И вот мы – три старые 70-летние дуры - таскаем вёдрами землю и сажаем цветы, чтобы во дворе хоть более-менее культурно было.



Жулька терпеливо ждёт, когда хозяйка выговорится.



Динозавр калужского строительства. Один из самых старых домов улицы Болдина. Ему почти век.

Однако в этом доме до сих пор живёт одноклассница нашего экскурсовода.

- Ещё учась в начальной школе, мы пришли к ней на день рождения. И нам, живущим в хрущёвках, всё казалось дикостью. В доме не было ни туалета, ни ванны – все удобства на улице, печное отопление. В 2004 году сюда приезжал тогдашний мер Максим Акимов. Людям обещали, что их расселят. Якобы на месте барака построят 9-этажку. А барак как стоял, так и стоит.



Над подъездом нумерация квартир написана мелом, как в старые времена.

Домик чистый, ухоженный, практически каждое окно утопает в комнатных цветах.

Сюда пожилые люди могли бы приходить и вспоминать молодость. О том, что на дворе XXI век, напоминают спутниковые антенны и видеокамеры у подъезда.

Брёвна местами вывалились. Но дом всё ещё стоит – последний из могикан.

Рядом с бараком № 13 по улице Болдина на пешеходную дорожку вывалены мешки.



По словам местных жителей, год назад мешки сгрузили и бросили.

На одной стороне улицы Болдина в советское время был хлебный магазин, на другой – молочный. Теперь множество небольших магазинчиков, на фоне которых выделяется многоэтажка.

Как оказалось, это единственных дом, благодаря которому люди, проживающие в старенькой двухэтажке, были расселены.

По плану здесь должно было появиться несколько новостроек. Но пока даже не снесли расселённый дом.



Его просто обнесли забором. С одной стороны забор сломали. И теперь каждый может лицезреть помойку.

Двухэтажку облюбовали бомжи и пьяницы. В итоге однажды она загорелась. Но, как и барак, не сдаётся – стоит.



Рядом с расселённым домом стоит практически брат-близнец.

Когда мы рассматривали щели дома и погнутые входные группы подъезда, к нам подошёл мужчина, молниеносно развернул и спрятал в карман красную корочку. Как оказалось, чиновник горуправы. Он-то нам и пояснил, что практически все дома, идущие по улице Болдина до «Спички», должны быть снесены. Однако сроки сноса всё ещё неизвестны.

Зимой в таких домах холодно, даже стены промерзают. И как насмешка - рядом с этакой рухлядью стоит новенькая многоэтажка с подземной парковкой и индивидуальным отоплением.

- Я живу в 9-этажке, - рассказала нам заведующая небольшого местного магазинчика Алла Романовна. – Район здесь тихий, зелёный. Мы с мужем военные. Супруг был замкомандующего миротворческими силами в Таджикистане. Вышел на пенсию, мы переехали в Калугу.

- Почему в Калугу? – удивляюсь я.

- Где квартира, там и Родина! – шутит Алла Романовна. – Нам предлагали на выбор несколько городов, в том числе и Москву. Но мы не любим суету.

Новосёлы не могли нарадоваться своему жилью. Но счастье было недолгим. Вскоре впритык к многоэтажке стал строиться дом.

Сначала это был просто гараж, потом над ним, как грибы после дождя, вырастали этажи. А недавно здесь открылась сауна.

- Оттуда постоянно раздаются вопли! – говорит женщина.

Но это полбеды. Новый дом загородил свет во многих квартирах.

- Мне приходится пользоваться электричеством даже днём, - говорит Алла Романовна. – Куда мы только с соседями не обращались, в том числе и в прокуратуру. Это же явно самострой! Но реакции никакой.

К тому же, утверждают местные, владелец дома не доносит мусор до помойки, а во время постоянной достройки здания часть стройматериалов бросает на клумбы, за которыми ухаживают жители новостройки.

- Когда мы заселились, этого дома не было. А когда началось строительство, владелец сказал, что строит фитнес-клуб, который смогут посещать даже инвалиды. А в итоге здесь сауна.

По словам Аллы Романовны, расселенная горевшая двухэтажка зарастает мусором уже пять лет.

- Муж не выдержал, сфотографировал мусор, поехал в горуправу. К 9 Мая пришли и убирали. Но ведь это разовая уборка, здесь снова помойка.

Расставшись с Аллой Романовной, мы идём к небольшому домику. Олег обещает, что сейчас мы увидим досуговый центр, в котором занимается ребятня.



Однако на двери висит амбарный замок, а рядом – объявление: «Сауна, звоните» и указан телефон.

За закрывшимся досуговым центром тянутся жёлтые двухэтажки. Жители прекрасно знают, что их дома есть в списке на снос, но уже не верят в то, что это когда-то произойдёт.

- Лет 20-25 как нас всё сносят и никак не снесут. Обещали через 4 года, потом через 2 года. В конце концов в 2019 году в моём доме собираются менять крышу. Зачем? Если у нас уже стены складываются? – удивляется один из жителей.



А напротив во всю идёт капремонт.

К школе № 4 ведёт огромный пустырь, поросший бурьяном. Когда-то это был пришкольный участок. Ребята под руководством учителей высаживали плодовые деревья, разводили овощи. А потом участок отдали под строительство многоэтажного дома. Приехала спецтехника, всё сравняла с землёй. Появился башенный кран. Одиноко он взирал на район семь лет!

- Как-то в «Юность» приехал губернатор Анатолий Артамонов. Ему показывали новое покрытие в Центре по подготовке многоборцев. А потом он решил пройтись по микрорайону. Я набрался смелости и обратил его внимание на эту стройку. Каким-то образом новый директор школы № 4 Новосельцев сумел подписи собрать и написать, что школе этот участок не нужен. Детям в виде компенсации строители якобы сделали спортплощадку за 2 миллиона. Правда, когда её открывали, выяснилось, что площадку подарила частная компания, а не застройщик, - рассказывает Олег Новиков.

В итоге стройку прикрыли. Но участок школе так и не вернули.

Если по выбоинам и колдобинам пройтись дальше, то можно увидеть двухэтажное здание. Это бывшие ясли-сад.

- Это здание принадлежало «Спичке», его продали за 100 тысяч долларов, - рассказывает Олег.

Кому и зачем оно понадобилось, непонятно. Здание ветшает. И это в то время, когда в городе катастрофически не хватает яслей и садов.



Школа № 4.

В школе есть музей боевой славы, который носит имя Болдина. В нём хранится и шинель командарма Великой Отечественной войны, чьё имя навсегда вписано в историю нашего города.

- «Гигант» - богатейшее предприятие, обеспечивало школу новенькими партами. Начиная с шестого класса, проводилась профориентация, мы могли работать на фабрике. В летние месяцы трудились подсобными рабочими, зарабатывали по 60-80 рублей. А что для пацана значили эти деньги? За 42 рубля можно было купить велосипед «Орлёнок». В школе у нас был автокружок. С 8 класса мы обучались автоделу. В гараже стоял ГАЗ- 53. И все наши ребята умели водить грузовик. В подвале был небольшой класс, где мы проходили теорию. Потом выезжали с учителем в город. Но права нам не выдавали, их можно было получить только после 18 лет.



Рядом со школой – сквер имени Ивана Болдина. Его торжественно открыли в августе прошлого года . Здесь появились тротуарные дорожки, лавочки, фонари, зелёные насаждения.

Напомним, что под руководством Ивана Болдина, 50-я армия в декабре 1941 года освободила Калугу от гитлеровских захватчиков. В честь этого в 1975 году улица Фабричная была переименована в улицу Болдина. Кстати, его именем названы улицы в Могилёве, Туле, Гродно, Саранске и Кадошкино.



Напротив сквера - мемориал «Вечная слава павшим героям», посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- Открыли этот памятник к 30-летию Победы. Внутри находятся капсулы из трёх городов-героев: Керчи, Севастополя и Одессы. То есть здесь у нас есть кусочек украинской земли, - рассказывает Олег.



Рядом - церковь «Благодать» с вывеской «Бог любит тебя!»



И обескровленный, разорённый спичечно-мебельный комбинат «Гигант».

Строительство новой спичечной фабрики относится к 1928 году. Выпуск спичек начался в 1931 году.

К 1940 году доля фабрики в объеме всех произведенных в СССР спичек составила более 10%.

В годы Отечественной войны фабрика была полностью разрушена, наладить производство удалось в только в 1949 году. Тогда фабрику оснастили новым оборудованием, технологический процесс изготовления спичек был полностью механизирован.



Автоматическая линия клейки спичечных коробок из картона.

В начале 50-х годов (до ввода в строй Балабановской фабрики) офсетный цех «Спички» печатал этикетки для многих других спичечных фабрик европейской части СССР.

В 1990 году, после Чернобыльской аварии, производство спичек на комбинате было временно приостановлено, так как большая часть используемых комбинатом лесов попала в зону радиоактивного заражения…

- Эти спички стоили всего одну копейку, - вспоминает Олег.

Как мы рассказывали, несколько лет назад городские и областные власти решили разобраться с позорным состоянием территории бывшего комбината. А это 10 гектаров земли. Чиновники заявили, что неухоженная «Спичка» просто позорит Калугу. Однако воз и ныне там.

Бывшее здание заводоуправления выглядит жутко.

- В двухэтажном здании находилась столовая. И все здесь покупали котлеты по 40 копеек, - вздыхает Олег.

Рассказывая о микрорайоне «Спичка», нельзя не упомянуть об областной СДЮШОР «Юность». Здесь в любой день недели дети занимаются легкой атлетикой, плаванием, художественной гимнастикой, спортивной гимнастикой, единоборствами.



Так «Юность» будет выглядеть вскоре. Здесь планируют построить гостиницу. На первом этаже разместят универсальный спортивный зал и зал для игр в баскетбол и волейбол. А сверху гостиница на 42 места.

Глядя на мальчишек и девчонок, увлеченно прыгающих на стадионе, начинаешь немного им завидовать. Ведь на окраинах города такого нет.

Такая разная, контрастная улица Болдина.

Деревня резко обрывается полусгнившими автобазами, которые упираются в конечную остановку третьего маршрута.

На перекрёстке улиц Болдина и Салтыкова-Щедрина находится КЗТА.

А улица Болдина, изгибаясь, все тянется и тянется вниз, обрастая невзрачными складскими помещениями, магазинчиками. Когда-то на этой территории размещалось спецавтохозяйство, которое занималось уборкой города. Теперь все это - частная земля.

Неотъемлемой частью «Спички» всегда был пляж на Оке.

- На диком пляже раньше складировался песок, которым зимой посыпали улицы. Получались огромные барханы, спускавшиеся к реке. Начиная с 1 мая, вся четвёртая школа пропадала на этом пляже. Мы там уроки учили, готовились к экзаменам. Через речку был стадион, на котором ученики зимой сдавали нормы ГТО - бег от 1 до 5 км на лыжах. Летом на пляже отдыхало несколько сотен человек. Был паром…

Теперь же здесь всё огорожено забором хелипорта, вдоль которого валяется мусор. Квакают лягушки, солнце светит, и все бы хорошо, если бы не пластиковые бутылки, фантики, пакеты.

«Спичка» - тихий, зелёный, уютный микрорайон в пяти минутах от центра города. Правда, дома здесь дышат на ладан, а калужане усугубляют картину, устраивая возле собственного жилья свалки.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ и kaluga-apx.livejournal.