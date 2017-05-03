Калужские коммунисты: «В сквере Ленина должен стоять памятник Сталину»

Как мы рассказывали, в Калуге в сквере Ленина залили постамент для памятника Ивану III. Министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ 2 мая сказал журналистам, что памятник князю установят до конца года.
Однако в среду, 3 мая, в Доме печати с прессой встретился председатель Совета старейшин Калуги Николай АЛМАЗОВ. Он заявил, что нужно приостановить работы по установке памятника Ивану III в сквере Ленина.
- Установка памятника - дело непростое, - считает он. – Памятник ставится не на один день, не на один месяц, а навсегда. К решению этого вопроса надо подходить осторожно - не торопиться. Прежде всего, надо посоветоваться с жителями. Я думаю, что мы поторопились, когда убрали памятник Ленину [из сквера Ленина]. Он никому не мешал. Он был установлен в 1925 году. Причём первый в Российском государстве. Калужане сохранили этот памятник во время войны.
Николай Алмазов.
При этом Алмазов подчеркнул, что Иван III достоин памятника. Монумент непременно появится в Калуге.
- Место найти у нас можно. Может быть, в парке Циолковского, в городском парке. Надо послушать мнение жителей, а затем принять окончательное решение, - подчеркнул он.
Алмазов заявил, что вопрос с выбором места для памятника вновь вынесут на архитектурный совет.
- Поставить памятник Ивану III туда, где стоял памятник Ленину - неправильно, - отметил председатель Совета старейшин. - Не совместимы эти две личности. Их подходы совершено разные. На мой взгляд, у калужан сложились твёрдые представления, что это сквер Ленина, что там был памятник Ленину - и вдруг памятник Ивану III. Я думаю, от этого решения надо воздержаться.
Против установки памятника князю в сквере Ленина выступают и калужские коммунисты.
- В сквере Ленина должен стоять памятник Иосифу Сталину, - заявил нам 3 мая секретарь калужского регионального отделения КПРФ Владимир ХАНСИ. – Памятник Ленину как стоит, так и будет стоять. Его, конечно, попробуют перенести. Но мы этого не дадим сделать. Я думаю, что и весь город не даст его перенести.
Какой памятник, на ваш взгляд, нужно установить в сквере Ленина?
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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