Зелёная зона и кафе на крыше – каким мог бы стать рынок после реконструкции

Региональное отделение общероссийского движения «Опора России» по инициативе и при участии предпринимателей, работавших на Центральном рынке Калуги, подготовило вариант концепции обустройства купола и прилегающей к нему территории с сохранением их торговой функции.

Данная работа стала результатом встречи за «круглым столом», которую организация провела в начале марта. Как мы рассказывали, её позиция заключается в том, чтобы крытое здание рынка, а также территория вокруг него остались торговыми, причём рынок должен быть муниципальным, а в нижнем квартале бывшей вещевой ярмарки разместился небольшой парк или сквер.

Идея, предложенная «Опорой России», предполагает создание крытых рядов на 400 мест, торговых рядов для сезонной торговли на 100 мест, площадок для проведения тематических и праздничных ярмарок.

На крыше главного здания авторы концепции предлагают обустроить зелёную зону и кафе.

- Примеров реконструкции рынков, аналогичных нашему, в России сегодня несколько: два рынка в Казани, в Керчи, Черёмушкинский рынок в Москве, - говорят авторы концепции. – В ряде городов такая реконструкция планируется, но нигде местные власти не отказались от торгового назначения территории. Власти Москвы также приняли стратегическое решение сохранить и привести в современное состояние здание рынка.

Свои предложения предприниматели направили в адрес председателя городской Думы Александра ИВАНОВА.

- Историческая и экономическая значимость рынка на данном месте для города и его жителей неоспоримы, - говорится, в частности, в письме на имя Иванова. – Столетиями вокруг него складывалась дорожная, инженерная, социальная инфраструктура, сделавшая в итоге рынок не только излюбленным местом покупок у калужан, но и одним из самых доходных муниципальных объектов. Вряд ли можно спорить с тем, что в условиях сокращения доходов бюджета сворачивание доходных муниципальных проектов выглядит, по меньшей мере, странно. Рынок даже в самые трудные времена не являлся убыточным предприятием, предоставляя возможность зарабатывать сотням индивидуальных предпринимателей, фермерам и местным товаропроизводителям.

Предприниматели также попросили Александра Иванова дать им обоснованный и мотивированный ответ в случае объективной невозможности принятия их предложений.

Впрочем, такого ответа авторы обращения не получили. Председатель гордумы перенаправил их письмо в Управление экономики и имущественных отношений Калуги. Пришедший оттуда ответ за подписью заместителя начальника Управления Романа ЕВСТРАТОВА кроме как формальной отпиской не назовёшь.

В документе говорится, что «в настоящее время разрабатывается концепция детского развлекательно-образовательного центра на месте бывшего сельскохозяйственного рынка», а на выполнение проектно-изыскательских работ по созданию парковой зоны на его территории объявлен аукцион.

Однако, как мы рассказывали, говорить о том, подходит здание рынка под детский центр или какой-то другой объект, можно будет только после проведения серьёзного обследования конструкции. До того все заявления о детском центре выглядят популистскими.

Кроме того, не решили власти и вопрос с выкупом частной собственности, которая находится на территории предполагаемого парка. По имеющейся у нас информации, один из владельцев запросил за свою собственность 120 млн. рублей.

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