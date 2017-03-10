Конфликт вокруг рынка: «Не мы строили - не нам и ломать!»

На прошлой неделе в региональном отделении общероссийской общественной организации «Опора России» состоялась встреча, посвящённая теме сохранения старого продуктового рынка на его прежнем месте. Как мы уже рассказывали, позиция общественной организации заключается в том, чтобы за зданием крытого рынка, а также за территорией вокруг него осталась торговая функция, причём рынок должен быть муниципальным, а в нижнем квартале бывшей вещевой ярмарки появился небольшой парк или сквер. Городские же власти настаивают на том, чтобы этот участок в скором времени стал космопарком, а под куполом разместился детский центр.

- Почему возникла необходимость проведения такой встречи? – поясняет цель мероприятия руководитель калужского отделения «Опоры России» Андрей МОРОЗОВ. – Мы понимаем, что есть проблема. В её решении должен быть компромисс, который выражается в учёте мнений всех горожан. К сожалению, сейчас, с нашей точки зрения, вопрос решается однобоко. Мы пригласили вас, экспертов, чтобы с вашей помощью попытаться сконструировать это компромиссное решение, которое затем попытаемся внести в городскую Думу.

Мнения за…

Большинство участников дискуссии были единодушны: территорию рынка, безусловно, нужно приводить в порядок, но он должен остаться на своём прежнем месте.

- Здание рынка построено на территории бывших Мясных рядов. Исторически здесь всегда была торговля. Для краеведов это отправной момент. Если что-то и переделывать, в основе должно быть то, что много лет назад было предложено, придумано и развито нашими предками, - убеждён известный калужский краевед Николай БРОКМИЛЛЕР. – Неужели люди, жившие 50 лет назад и принявшие решение сделать на месте старых Мясных рядов торговлю, но цивилизованную, были глупее нас с вами? Почему историческое место должно поменять свой статус? Во всех городах рынки находятся в центре, на месте удобного пересечения маршрутов и автомобильных дорог. Конечно, Калуга должна развиваться. Но я не знаю, через сколько лет люди скажут спасибо за рынок, который переместили на Грабцевское шоссе. Не едут туда калужане – надо это признать. И называть всю эту освободившуюся территорию парком у меня язык не поворачивается. Что за парк, по которому проходят две дороги с интенсивным движением? В лучшем случае – два маленьких сквера.

Николая Брокмиллера поддержал Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ:

- Я живу рядом с этим местом и прекрасно знаю, что на рынок ходят не только жители близлежащих домов, но фактически весь старый сектор. Другого рынка в данной части города нет, и это надо иметь в виду. Я придерживаюсь точки зрения, что тот сектор, который примыкает к куполу, надо оставить под торговлю. Что касается нижней части, то действительно просматривается идея сквера. Хотя надо считать. Потому что сделать-то можно, но это вылетает в большую копеечку.

О том, что, закрывая продуктовый рынок, власти тем самым оставляют без возможности приобрести свежую фермерскую продукцию жителей всей центральной части города, говорили ещё в октябре прошлого года. Чиновники признавали: проблема, действительно, существует – и обещали «что-нибудь придумать». Думают до сих пор.

… и против

- Лично я был за то, чтобы в здании рынка сделать каток, - говорит заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Юрий НЕЧАЕВ. – Это наименьшее зло. Площадь позволяет оборудовать в здании крытый каток. Приспособление купола под него фактически не займёт времени вообще. Есть возможность сделать там по кругу и раздевалки, и кафе. Городом каток будет использоваться на 100%, потому что нормальной общедоступной ледовой площадки у нас нет. Тот каток, который на Правом берегу, работает частично на народ, частично – на спортсменов. Территория вокруг купола – это однозначно сквер, маленький парк без каких-либо серьёзных капитальных сооружений. Нужно просто посадить деревья, разбить дорожки, сделать велодорожки.

- Хотите детский центр, каток строить? Пожалуйста, ищите место и стройте. Зачем уничтожать старое, чтобы на его месте построить новое? Я вот этого не могу понять, -резонно заметил в ответ Юрий Зельников. – Не мы строили – не нам и ломать.

Фантазии и реальность

Во время встречи выяснились интересные моменты, о которых ранее нигде не сообщалось. Во-первых, городу придётся потратиться на выкуп не только земельных участков, которые находятся на территории бывшей вещевой ярмарки, но ещё и тех магазинчиков, которыми облеплен купол. Парадокс: здание рынка – муниципальное, а эти павильоны – частная собственность. Как это получилось, никто не знает.

- Они зарегистрированы как объекты капитального строительства, а не временные сооружения, - рассказал калужский общественный деятель Виталий ЧЕРНИКОВ. – И их тоже надо как-то выкупать.

Второй момент касается детского центра, который, как мы рассказывали, городские власти хотят разместить под куполом после его реконструкции. По мнению Юрия Нечаева, идея использовать здание таким образом – далеко не самая удачная. И, прежде чем говорить об этом, требуется проведение глубокого обследования.

- И не просто обследования, а серьёзного проектирования с использованием современного оборудования. Его нужно проводить, если здание хотят реконструировать. Использовать купол в таком виде можно, если не нагружать его.

- И ведь далеко не факт, что это обследование даст добро на размещение под куполом детского центра? – поинтересовались мы у Нечаева.

- Скорее всего, оно покажет, что нельзя, - ответил он.

Семь раз отмерь

Ключевой идеей, прозвучавшей на мероприятии, стала мысль, которую высказал архитектор Александр ТОКАРЕВ:

- Нельзя смотреть на объект как на отдельно взятый. Нужно рассматривать многие варианты планирования территории, в том числе – с точки зрения долгосрочного финансирования и ресурсообеспечения. Иначе всё это будут фантазии. Территорию рынка очистили. Нам говорят: «Там будет красиво». А за чей счёт будет красиво? Нужно перестать фантазировать и рисовать. Проектируя парк, надо думать, как он будет жить.

- Мы, предприниматели, прежде чем что-то делать, сначала просчитываем, - поддержала эту точку зрения предприниматель Елена БРИНЕНКО. – А здесь, получается, люди сначала эмоционально всё вычистили, а теперь предлагают смешные вещи: давайте все вместе собирать деньги на парк. Это приводит к тому, что подрывается доверие к власти.

- Самый главный плюс рынка – это действующая доходная статья бюджета, - добавил Андрей Морозов. – Можно совместить приятное с полезным. Если эта территория остаётся торговой, она будет приносить постоянную прибыль. Часть средств можно было бы направлять на её дальнейшее благоустройство. Тогда таким проектом мы даём ответы на очень многие вопросы.

Утрата доверия

Мнения и предложения, прозвучавшие на встрече, будут собраны воедино, после чего их направят в гордуму с просьбой обсудить на одном из ближайших заседаний.

- Решение о том, чему там быть, должна принимать городская Дума. Для меня это очевидно, - говорит Юрий Зельников. – Вопрос решён авторитарно. И то, как относится местная власть к калужанам, меня беспокоит. Власть, которая не слышит и не слушает своих собственных избирателей. В результате люди перестают ей верить, и любая деятельность чиновников изначально воспринимается в штыки.

Работники рынка между тем проводят сбор подписей за его сохранение на прежнем месте. Под обращением подписались уже около 3 тысяч человек. Прислушается к ним власть или в очередной раз проигнорирует, узнаем уже скоро.

Эта статья опубликована в № 10 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.03.2017. Для просмотра и скачивания доступна электронная версия номера

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.