Фоторепортаж: последний день рынка

Пятница, 31 марта, стала последним днём торговли в купольном здании Центрального рынка. С завтрашнего дня оно закрывается. Сегодня у продавцов и покупателей разговоры только об этом. Настроение у людей – хуже некуда.

Демонтаж павильонов. 31 марта.

- Фашисты не сделали того, что сделали наши власти! – говорит в сердцах пенсионерка, пришедшая продать несколько луковиц, чеснок, три банки с маринованными помидорами. – Судить их надо! Столько людей живёт рынком!

У большинства продавцов похожая жизненная история. Во времена СССР работали на калужских предприятиях. Потом Советский Союз развалился, заводы закрылись, и люди оказались на улице без работы. Выжили благодаря рынку.

- Торгую здесь давно – 21 год, - рассказывает Татьяна. – Как развал в стране произошёл, так и пришла на рынок. Очень жалко, что его закрывают. Зачем это сделали, непонятно. Как можно было оставить без рынка центр города?! Столько народу лишили работы! Люди все плачут, переживают. Завтра я иду на ярмарку на Герцена. Рынок на Грабцевском Шоссе очень неудобно сделали: подъезда к нему нет, транспорта нет. Надеемся, что хоть на Герцена к нам придут люди.

- Я работаю здесь больше 20 лет, - говорит Нана. – Когда СССР разрушился, приехали в Калугу всей семьёй из Грузии. С завтрашнего дня будем работать на ярмарке на улице Герцена. Надеемся, что там нам будет хорошо. Но всё равно просим, чтобы этот рынок нам вернули назад.

- Я на рынке с 1995 года, - рассказывает Наталья. – Мне здесь очень нравилось. Условия работы были отличные. Коллектив хороший: между собой всегда находили общий язык, помогали друг другу. У меня много своих покупателей. Всех наизусть знаем: что кому надо, что нравится, как разговаривать. Все просят номера телефонов, спрашивают, где нас теперь искать. Настроение, конечно, печальное, потому что 20 лет жизни, проведённых здесь, – это очень много. Тем не менее надеемся на лучшее. С завтрашнего дня буду работать на новом рынке на Грабцевском Шоссе. Если понравится, останусь там. Надеемся, что сможем там заработать. Хотя место, где он находится, неудобное. Да и сам рынок мрачноватый. Знакомые, которые работают там, жалуются, что товар быстро вянет, потому что нет вентиляции и кондиционеров. Это здание хотя и старое, но просторное, светлое, прохладное. Может быть, наш рынок вернут нам обратно? Хочу сказать ему спасибо. Он был самым любимым (вытирает слёзы).

Часть продавцов, как и Наталья, планируют поработать на новом рынке. Другие уходят на ярмарку, которая с 1 апреля открывается в здании на Герцена, 27. Для торговли там подготовлены помещения общей площадью 1500 кв. м. На первом этаже будут торговать продуктами, на втором – одеждой и обувью.

Ещё продавцы рассказывали об открытии в скором времени на перекрёстке улиц Пухова и Труда некоего «Совместного рынка». Кое-где даже висят объявления об этом.

Кто-то из предпринимателей надеется обустроиться в строящемся торговом комплексе на улице Дзержинского. Его возводят сейчас ударными темпами.

Пообщавшись с продавцами, мы пришли к выводу, что в самом незавидном положении оказались владельцы небольших участков и пенсионеры, которые сами выращивают сельскохозяйственную продукцию и сами же её продают.

- Новые места для себя мы не нашли, - говорят Надежда, Антонина и Любовь. – Нас нигде не берут. Мы были и на новом рынке на Грабцевском Шоссе, и на ярмарке на Герцена, и на Дзержинского – всем нужна проплата за лето. При этом сумму нам никто не называет. Но летом мы не торгуем, а заготавливаем: выращиваем картошку, капусту, морковь, огурцы. Продавать начинаем с октября-ноября, поэтому нам нет смысла платить за места в летний период. Нам сказали: «Вы нам невыгодны. Мы возьмём тех, кто нам будет аренду проплачивать». Таких, как мы, здесь много. Люди не знают, куда пойдут завтра. Не знают, сажать огород или нет. А мы здесь проработали 24 года! Пришли сюда, когда нас сократили на предприятиях. У нас уже есть свои покупатели, которые много лет покупали у нас нашу продукцию и не боялись за её качество, потому что её обязательно проверяла санэпидстанция. Все спрашивают, где нас теперь искать. Мы замучились телефоны давать. Настроение, конечно, у всех ужасное. Люди в шоке. Нас лишили последнего заработка. Да ещё в такое время. Кому-то помогаем, а своих топим.

- Настроение отвратительное! – подключается к разговору сидящая неподалёку бабушка, торгующая домашними заготовками. – А какое оно ещё может быть? Мы пенсионеры. Пенсия маленькая. Нас лишают последнего куска хлеба! На Пухова или на Грабцевское Шоссе я не поеду – сумки волочить, две пересадки делать. Зачем мне это надо? Здесь удобно: к рынку можно со всех концов подъехать. А там что? Ещё ничего не сделали, а людей уже распихивают!

- Торгую здесь давно. Ещё когда молодая была, приезжала сюда вместе с мамой – помогала ей продавать, - говорит Анна Ивановна. – До 90-х работала на КЗАЭ. Потом меня сократили, и я пришла сюда. Огурчики выращиваю, помидорчик, укропчик – чуточку к пенсии денежка. На Грабцевское Шоссе я никогда не поеду. Где-нибудь здесь встану, чтобы на хлеб немного подзаработать. Ведь и обуться, и одеться хочется. Жалко, очень жалко, что нас отсюда выгоняют.

- Я 20 лет торгую здесь, - рассказывает Татьяна. – Сначала продаю зелень. Потом пойдёт ягода: крыжовник, малина, смородина. Люди с удовольствием покупают деревенскую продукцию. Куда теперь с ней выйду, пока не знаю. На новый рынок не поеду. Мне очень неудобно добираться до него из Перемышльского района. Так я зашла в автобус, здесь вышла, три минуты, и я на месте. А чтобы до нового рынка доехать, пересадку надо делать. Неудобно. И вообще ни в одном городе такого нет, чтобы не было большого Центрального рынка.

После обеда начались работы по демонтажу павильонов, пристроенных к куполу со стороны улицы Марата. В то же самое время с другой стороны от здания рынка во всю кипела уличная торговля. Скорее всего, продолжится она и завтра, и через неделю, и через месяц. Привычки, которые формировались десятилетиями, в один день не исчезают. Тем более что внятную альтернативу, которую мы получим взамен, нам так и не показали.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Видео: Владимир ИВКИН.