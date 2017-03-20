Калужский блогер прочит в градоначальники Дмитрия Денисова

Как мы рассказывали, в понедельник, 20 марта, стало известно об уходе с поста первого заместителя городского головы – начальника Управления городского хозяйства Андрея ЛЫПАРЕВА. По имеющей у нас информации, он уволился по собственному желанию и вернулся на работу в Москву. Чем именно Лыпарев будет заниматься дальше, в пресс-службе горуправы не комментируют.

Между тем о возможной отставке Андрея Лыпарева ещё 9 дней сообщил на своей странице в социальной сети Facebook калужский блогер Дмитрий МАРТЫШЕНКО.

«Наши источники во власти сообщают об уходе московской команды, которая набила оскомину у калужан, - написал, в частности, Мартышенко. – Московской культуры досыта нахлебались все. В 20-х числах должен уйти Лыпарев, а потом и Горобцов. На место Городского Головы прочат Дмитрия Денисова».

На тот момент многие их тех, кто оставлял комментарии к данной публикации, отнеслись к ней скептически: мол, очередные слухи. Однако первая часть прогнозов блогера нашла подтверждение. Сбудутся ли остальные, вероятно, станет понятно в ближайшие недели.

Напомним: Дмитрий Денисов, несколько лет отработавший в должности начальника Управления строительства и земельных отношений Калуги, недавно получил повышение и теперь трудится первым заместителем губернатора.

Случаи, когда градоначальником становился зам.главы региона, уже имели место. Именно с этой должности на пост и.о. городского головы пришёл Константин Баранов. Он сменил Николая Полежаева, который, в свою очередь, стал заместителем губернатора.