Андрей Лыпарев ушёл из городской управы

Городским хозяйством в Калуге займётся новый руководитель. В понедельник, 20 марта, городской голова Калуги Константин Горобцов на планёрке в администрации объявил об уходе в отставку заместителя городского головы, начальника управления городского хозяйства Андрея ЛЫПАРЕВА (на фото).

Его место занял Алексей Дмитриев, бывший до этого заместителем Лыпарева.

Андрей Лыпарев проработал в Калуге без малого три года. Он приехал в наш город из Москвы вслед за Константином Барановым и Константином Горобцовым. Сначала Лыпарев возглавлял управление ЖКХ. После смерти Баранова и перехода Горобцова на новую должность Лыпарев занялся городским хозяйством.

Также 20 марта стало известно о назначении начальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Юлии КОВТУН. Ранее эту должность занимал Дмитрий Денисов, ставший недавно первым заместителем губернатора области.