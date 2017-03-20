Андрей Лыпарев ушёл из городской управы

Городским хозяйством в Калуге займётся новый руководитель. В понедельник, 20 марта, городской голова Калуги Константин Горобцов на планёрке в администрации объявил об уходе в отставку заместителя городского головы, начальника управления городского хозяйства Андрея ЛЫПАРЕВА (на фото).
Его место занял Алексей Дмитриев, бывший до этого заместителем Лыпарева.
Андрей Лыпарев проработал в Калуге без малого три года. Он приехал в наш город из Москвы вслед за Константином Барановым и Константином Горобцовым. Сначала Лыпарев возглавлял управление ЖКХ. После смерти Баранова и перехода Горобцова на новую должность Лыпарев занялся городским хозяйством.
Также 20 марта стало известно о назначении начальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Юлии КОВТУН. Ранее эту должность занимал Дмитрий Денисов, ставший недавно первым заместителем губернатора области.
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