Артамонов подтвердил назначение двух новых заместителей

У губернатора Калужской области появилось два новых заместителя. Утром в понедельник, 20 февраля, Анатолий Артамонов на рабочем совещании правительства подтвердил информацию, которую мы публиковали ранее.
Дмитрий Денисов и Николай Калиничев.
Начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ стал первым заместителем губернатора. Эта должность была вакантной с сентября, когда в отставку ушёл Алексей Лаптев.
Заместителем губернатора стал и глава администрации Бабынинского района Николай КАЛИНИЧЕВ. Он занял место Руслана Смоленского, который перешёл на работу на федеральный уровень – в Агентство стратегических инициатив.
Похвалив Смоленского, губернатор вручил ему медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени.
У губернатора Калужской области, напомним, есть ещё пять заместителей: Алексей Никитенко, Владимир Попов, Геннадий Новосельцев, Юрий Кожевников и Владимир Потемкин.
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