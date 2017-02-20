Артамонов подтвердил назначение двух новых заместителей

У губернатора Калужской области появилось два новых заместителя. Утром в понедельник, 20 февраля, Анатолий Артамонов на рабочем совещании правительства подтвердил информацию, которую мы публиковали ранее.

Дмитрий Денисов и Николай Калиничев.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ стал первым заместителем губернатора. Эта должность была вакантной с сентября, когда в отставку ушёл Алексей Лаптев.

Заместителем губернатора стал и глава администрации Бабынинского района Николай КАЛИНИЧЕВ. Он занял место Руслана Смоленского, который перешёл на работу на федеральный уровень – в Агентство стратегических инициатив.

Похвалив Смоленского, губернатор вручил ему медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени.

У губернатора Калужской области, напомним, есть ещё пять заместителей: Алексей Никитенко, Владимир Попов, Геннадий Новосельцев, Юрий Кожевников и Владимир Потемкин.