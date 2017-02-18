Артамонову нашли новых заместителей

В правительстве Калужской области ожидаются кадровые перестановки. Официально о них губернатор Анатолий Артамонов, вероятно, объявит в понедельник, 20 февраля.

Заместитель губернатора Руслан Смоленский, по нашим данным, переедет на работу в Москву в Агентство стратегических инициатив. С сайта калужского правительства его фамилию уже убрали.

Его место займёт глава администрации Бабынинского района Николай Калиничев.

Также на работу в областную структуру перейдёт начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Дмитрий Денисов. На Старом Торге уже появилась табличка с его фамилией. Фото 18 февраля выложили в Facebook.

Отметим, что в правительстве информацию об этих перестановках официально пока не подтверждают.