Краеведы – Горобцову: «Если вы сохраните рынок, калужане вам простят всё»

В понедельник, 27 февраля, калужские предприниматели вышли на митинг за сохранение Колхозного рынка. Напомним, что он должен прекратить своё существование 1 апреля.

Очередную акцию торговцев проигнорировали представители власти.

Всего на Театральной площади собралось около 300 человек. Кто-то принёс с собой плакаты, кто-то – газетные статьи. Были и те, кто привёл маленьких детей. Транспарантов на этот раз было меньше. Наряду с надписями: «В Калуге уничтожают малый бизнес» и «Чиновники Калуги не слышат народ» появился и «Рынок в центре – это история города».

Каждый желающий мог выйти на импровизированную трибуну и высказать своё мнение. Лейтмотив выступлений – требование референдума.

- Надо провести опрос граждан! – кричали люди. - Если они за то, чтобы убрать рынок, переносите торговлю, если против – оставляйте!

Пришли поддержать предпринимателей и калужане, в основном пожилые люди.

- Этот рынок я знаю столько, сколько мне лет, - взяла слово калужанка Анна ОТОРВЕНКОВА. - Сюда ходили моя бабушка, мама, теперь хожу я и мой сын. Я удивляюсь, как городские власти с нами обходятся. Этот объект очень важен для всех нас. Особенно для людей, которые живут в Ленинском округе. Конечно, рынок должен быть в шаговой доступности, он должен быть удобным. Все дороги, со всех районов ведут сюда – в центр города. Рынок надо отремонтировать, отреставрировать, привести в порядок и оставить в центре. А чтобы не было таких коллизий, может быть, стоило всё-таки референдум провести. Как скажут жители. Рынок сносят, а в сквере Ленина устраивают какие-то непонятные ярмарки.

Калужане не верят, что на месте рынка появится космопарк с детским центром.

- Нам всё рассказывают, что всё это во благо нам, в том числе мне и моим детям, - взял слово калужанин Владимир КОПЫЛОВ. - Когда я был пацаном, нам уже рассказывали, что будет благоустройство Березуйского оврага. Сколько лет ждём! Я уже дед. Мне 63 года. А мы всё ждём, ждём и ждём... Люди, давайте поднимем руки, кто за то, чтобы не ломали рынок, не мешали нам жить так, как мы хотим!

В ответ все 300 человек подняли руки, послышались крики: «Браво!»

- Не одну сотню лет рынок находился на этом самом месте, - взяла слово краевед Зарина МАРКОВА. - Был торг, были торговые ряды. Торговали мясной и молочной продукцией. И не надо посылать меня на окраину. Я не пойду туда никогда, мне неудобно туда ездить, неудобно туда ходить. Почему там нет инфраструктуры? Потому что там был скотомогильник. Все калужане знают об этом.

Рассказала Маркова и подробности встречи краеведов с Горобцовым, которая состоялась в середине января:

- Уходя от него, делегация краеведов сказала: «Если вы сохраните рынок, калужане вам простят всё». Он ухмыльнулся. А через два дня не пригласил нас – краеведов - на архитектурный совет, на котором было решено, что рынка у нас не будет. Мне стыдно за нашу власть.

Предприниматели напомнили, что они сами готовы вложиться в благоустройство территории рынка.

- Мы поддерживаем предложение предпринимателей о компромиссном решении: оставить верхнюю часть рынка под торгово-ярмарочный комплекс, где сохранится купол, появятся новые цивилизованные ряды, - заявил руководитель регионального отделения общественной организации «Опора России» Андрей МОРОЗОВ. - И это всё должно быть муниципальным. Это будет сверхдоходная статья бюджета. Ни один торговый центр не даёт столько прибыли, сколько может дать рынок. Это будет выгода и для калужан, и для предпринимателей. Предприниматели сохранят свои рабочие места, калужане сохранят излюбленное место покупок. А также выгода будет и для местных товаропроизводителей... Если муниципалитет будет управлять этой территорией, то и все санитарные нормы будут под контролем властей. Мы считаем, что это вполне компромиссное решение.

- Я представительница «белорусского рынка», - заявила Замира УЗДЕШЕВА. - Когда нас убирали, сам лично Волков (заместитель городского головы Калуги. – Прим. автора. ) сказал: «Мы переводим вас на большой рынок, через два года мы вам сделаем тёплые помещения. Так замерзли вы тут, мои милые!». Хотела лично посмотреть в глаза Волкову, который нам обещал построить тёплые помещения, а сам выкинул нас на улицу.

Напоследок предприниматели посоветовали городскому голове брать пример с предшественника – Константина Баранова, который сам приезжал и общался с торговцами, когда закрывался «белорусский рынок».

- Он приехал, с людьми поговорил, объяснил ситуацию. А нынешний городской голова приехал, и в этот день всех с рынка выгнали!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.