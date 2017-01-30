На месте рынка появится космопарк с детским центром

30.01.2017 15:52

Члены градостроительного совета обсудили тему обустройства парка на месте бывшего Центрального рынка и Березуйского оврага. Примечательно, что совещание состоялось ещё в прошлую среду, 25 января, однако известно о нём стало только сегодня, 30 января. В плане мероприятий заседание градсовета вообще не значилось.

Как сообщает пресс-служба горуправы, на месте рынка и оврага предполагается построить космопарк. Так называемый «мини-космоленд» появится в нижней части бывшей вещевой ярмарки. Он будет представлять собой несколько круглых площадок в виде Солнечной системы.

- Это площадки для детского отдыха, спортивные площадки, различные арт-объекты с космической тематикой, - уточняет горуправа.

Центральным элементом этой территории станет площадь Вселенной.

Площадку перед куполом, который будет сохранён и в котором после реконструкции планируют разместить детский центр, в летнее время хотят использовать для проведения городских мероприятий, а зимой – под каток.

Таким образом, данная концепция включает в себя сразу две идеи, победившие на городском общественном конкурсе, который горуправа проводила в конце 2016 года. Речь идёт о концепции-победительнице архитектора Евгения ГОЛЫШЕВА и предложении депутата гордумы Якова КАЗАЦКОГО, занявшем второе место.

Впрочем, о сроках реализации проекта по-прежнему ничего неизвестно. Начальник управления архитектуры, строительства и земельных отношений Дмитрий ДЕНИСОВ сказал об этом размыто: задание на проектирование объекта будет подготовлено в ближайшее время, после чего начнётся поэтапное освоение территории. Денисов отметил, что она является достаточно сложной в правовых моментах и земельно-имущественных отношениях. Проект, который ранее громко позиционировался как «памятник неподкупности» будет называться «Общегородской сквер».

Напомним: точные границы нового парка определят до 1 марта этого года. Проект планировки территории и проект её межевания Управление капитального строительства обязано представить в срок до 28 декабря 2017 года. Как нам стало известно, специалисты Управления уже разработали дорожную карту по данному объекту. Она отправлена на согласование градоначальнику. Константин Горобцов должен утвердить данный документ до 13 февраля.

Добавим: 31 марта истекает срок аренды для предпринимателей, торгующих в крытом здании рынка.