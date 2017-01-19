Горобцов о сохранении рынка под куполом: «Я вас услышал»

В четверг, 19 января, калужские краеведы встретились с городским головой Калуги Константином ГОРОБЦОВЫМ.
На ней обсуждалось сразу несколько острых вопросов: сохранение купеческих домов в городе, реконструкция Березуйского оврага, программа «Старый город», а также судьба здания купольного рынка.
-От встречи остались очень хорошие впечатления, - рассказала нам краевед Евгения ФРИДГЕЛЬМ. – Мы рассмотрели важные вопросы и надеемся, что будем встречаться и впредь. В частности, мы считаем, что под куполом должен остаться продовольственный рынок. На это городской голова нам ответил: «Я вас услышал».
Пообещал градоначальник советоваться с краеведами по вопросам застройки исторической части города, а также сохранить Березуйский овраг в максимально естественном виде. Заверил присутствующих сити-менеджер и в том, что программа «Старый город» не канула в Лету.
– Мы эту программу сохраняем и при благоприятных экономических условиях будем вкладывать в нее средства, – цитирует Горобцова пресс-служба горуправы.
Говоря о сохранении старых купеческий задний, Горобцов заявил, что у города есть опыт расселения людей из аварийных домов-памятников. Затем эти здания передаются новому собственнику для коммерческого использования.
- Касаясь судьбы исторического дома Ципулина на улице Подвойского, Константин Горобцов распорядился о проведении необходимой работы по включению его в реестр культурного наследия и историко-культурной экспертизы, что в дальнейшем поможет осуществлению в доме ремонта и реставрации, - добавляет горуправа.
Напомним, что дом известного калужского градоначальника Ивана Козьмича Ципулина находится в плачевном состоянии.
|
Каток за 35 миллионов открыли в Гостиных рядах 29.12.2016 10:13
Из нового Сквера пожарным и спасателям исчезли лавочки, стенды и туи 28.12.2016 11:08
Сквер «Пожарным и спасателям» откроют 27 декабря 23.12.2016 16:26
В Губернском парке всё-таки залили каток 21.12.2016 15:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: