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Горобцов о сохранении рынка под куполом: «Я вас услышал»

19.01.2017 16:39 6 Елена Французова
Горобцов о сохранении рынка под куполом: «Я вас услышал»

В четверг, 19 января, калужские краеведы встретились с городским головой Калуги Константином ГОРОБЦОВЫМ.

На ней обсуждалось сразу несколько острых вопросов: сохранение купеческих домов в городе, реконструкция Березуйского оврага, программа «Старый город», а также судьба здания купольного рынка.

-От встречи остались очень хорошие впечатления, - рассказала нам краевед Евгения ФРИДГЕЛЬМ. – Мы рассмотрели важные вопросы и надеемся, что будем  встречаться и впредь. В частности, мы считаем, что под куполом должен остаться продовольственный рынок. На это городской голова нам ответил: «Я вас услышал». 

Пообещал градоначальник советоваться с краеведами по вопросам застройки исторической части города, а также сохранить Березуйский овраг  в максимально естественном виде. Заверил присутствующих сити-менеджер и в том, что программа  «Старый город» не канула в Лету.

– Мы эту программу сохраняем и при благоприятных экономических условиях будем вкладывать в нее средства, – цитирует Горобцова пресс-служба горуправы.

Говоря о сохранении старых купеческий задний, Горобцов заявил, что у города есть опыт расселения людей из аварийных домов-памятников. Затем эти здания передаются новому собственнику  для коммерческого использования.

- Касаясь судьбы исторического дома Ципулина на улице Подвойского, Константин Горобцов распорядился о  проведении необходимой работы по включению его в реестр культурного наследия и историко-культурной экспертизы, что в дальнейшем поможет осуществлению в доме ремонта и реставрации, - добавляет горуправа.

Напомним, что дом известного калужского градоначальника Ивана Козьмича Ципулина находится в плачевном состоянии.


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Тэги: благоустройство

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