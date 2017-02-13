Крытый рынок закрывается с 1 апреля

31 марта станет последним днем работы сельскохозяйственной ярмарки на крытом рынке в центре Калуги. В понедельник, 13 февраля, об этом сообщила пресс-служба городской управы.

- После этой даты по данному адресу никакой торговли вестись не будет, - подчеркивают в администрации.

Калужанам также напомнили адреса других 11 универсальных ярмарок, которые продолжат работать в Калуге:

ул. Никитина, 70;

ул. Маршала Жукова, 38;

ул. Гурьянова, 1;

ул. Гурьянова, 18;

пер. Малинники, 7/2;

ул. Московская, 331;

ул. Льва Толстого, 55;

ул. Моторная, 28;

ул. Грабцевское шоссе, 4 «Б»;

ул. Малоярославецкая, 6;

ул. Вишневского, 6а.

В конце января, напомним, стало известно, что под куполом вместо торговых рядов обустроят космопарк с детским центром.