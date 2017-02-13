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Крытый рынок закрывается с 1 апреля

13.02.2017 15:18 56 4124 Алёна Павлова
Крытый рынок закрывается с 1 апреля

31 марта станет последним днем работы сельскохозяйственной ярмарки на крытом рынке в центре Калуги. В понедельник, 13 февраля,  об этом сообщила пресс-служба городской управы.

- После этой даты по данному адресу никакой торговли вестись не будет, - подчеркивают в администрации.

Калужанам также напомнили адреса других 11 универсальных ярмарок, которые продолжат работать в Калуге:

  • ул. Никитина, 70;
  • ул. Маршала Жукова, 38;
  • ул. Гурьянова, 1;
  • ул. Гурьянова, 18;
  • пер. Малинники, 7/2;
  • ул. Московская, 331;
  • ул. Льва Толстого, 55;
  • ул. Моторная, 28;
  • ул. Грабцевское шоссе, 4 «Б»;
  • ул. Малоярославецкая, 6;
  • ул. Вишневского, 6а.

В конце января, напомним, стало известно, что под куполом вместо торговых рядов обустроят космопарк с детским центром.


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Тэги: рынок общество

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