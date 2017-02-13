Крытый рынок закрывается с 1 апреля

31 марта станет последним днем работы сельскохозяйственной ярмарки на крытом рынке в центре Калуги. В понедельник, 13 февраля, об этом сообщила пресс-служба городской управы.
- После этой даты по данному адресу никакой торговли вестись не будет, - подчеркивают в администрации.
Калужанам также напомнили адреса других 11 универсальных ярмарок, которые продолжат работать в Калуге:
|
В конце января, напомним, стало известно, что под куполом вместо торговых рядов обустроят космопарк с детским центром.
|
Предприниматели Центрального рынка судятся с горуправой 13.01.2017 17:02
Границы нового парка на месте рынка определят до марта 13.01.2017 12:19
Остановку возле нового рынка сделали с нарушениями 30.12.2016 15:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: