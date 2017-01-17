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Для «калужского Диснейленда» оформляют земельный участок

17.01.2017 14:18 8 Оксана КОЛОСОВА
Для «калужского Диснейленда» оформляют земельный участок

Практически ни одна пресс-конференция губернатора Анатолия Артамонова не обходится без вопроса о том, когда же начнётся строительство парка развлечений «Волшебный мир России», который называют «калужским Диснейлендом». Не стал исключением в этом плане и брифинг 14 января. Как всегда, ответ на заданный вопрос был скупым.

- Сейчас идёт оформление земельного участка, - сказал Анатолий Артамонов. – Проект очень большой, международный. Там много инвесторов.

- Когда начнётся строительство? – уточнил журналист.

- Сначала надо оформить земельный участок, - ответил губернатор. – Там не всё так просто. Оформляем. Завершаем.

Как мы рассказывали, парк развлечений предполагается построить на границе Калужской и Московской областей на участке площадью 220 гектаров. Предположительно, речь идёт о площадке недалеко от аэропорта Ермолино в Боровском районе.

Проект включает в себя 10 тематических парков. 80% территории будет крытой, что позволит принимать посетителей круглый год. Инвесторы рассчитывают примерно на 40 тысяч гостей ежедневно.

Стоимость проекта оценивается в 4 миллиарда долларов. Это частные деньги неких компаний из США и Ближнего Востока. Реализация задумки займёт 5 лет.

В июне прошлого года Анатолий Артамонов представил проект президенту Владимиру Путину во время личной встречи с ним. Глава государства идею поддержал.


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Тэги: общество анатолий артамонов владимир путин

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