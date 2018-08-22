Ради парковки в Калуге сносят общагу

На этой неделе начался снос общежития на улице Хрустальной, 20.

Как мы рассказывали, оно давно сгорело, людей расселили, а строение осталось стоять никому не нужным. Периодически в нём жили бомжи, а на переменках бегали покурить ученики школы, расположенной по соседству.

В апреле на личном приёме у губернатора жители улицы Хрустальной попросили Анатолия Артамонова помочь решить вопрос с общагой.

Тогда глава региона поручил руководству Калуги провести все необходимые процедуры для сноса дома за два месяца и проработать с компаниями-застройщиками вопрос строительства на освободившейся территории автомобильной парковки.

К сносу приступили только через три месяца.

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