В Калуге на месте сгоревшей общаги собираются организовать парковку

В понедельник, 23 апреля, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ провел прием граждан по личным вопросам.
Калужане попросили решить вопрос сноса аварийного здания на улице Хрустальной, 20.
Как мы рассказывали, общежитие давно сгорело. Людей расселили, а строение осталось никому не нужным. Периодически в нём живут бомжи, а на переменках туда бегают покурить школьники.
Глава региона поручил руководству Калуги провести все необходимые процедуры для сноса дома за два месяца и проработать с компаниями-застройщиками вопрос строительства на освободившейся территории автомобильной парковки, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
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