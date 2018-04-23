В Калуге на месте сгоревшей общаги собираются организовать парковку

В понедельник, 23 апреля, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ провел прием граждан по личным вопросам.

Калужане попросили решить вопрос сноса аварийного здания на улице Хрустальной, 20.

Как мы рассказывали, общежитие давно сгорело. Людей расселили, а строение осталось никому не нужным. Периодически в нём живут бомжи, а на переменках туда бегают покурить школьники.

Глава региона поручил руководству Калуги провести все необходимые процедуры для сноса дома за два месяца и проработать с компаниями-застройщиками вопрос строительства на освободившейся территории автомобильной парковки, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.