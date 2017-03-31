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Хрустальный микрорайон: детки в клетке, оккупация машинами и битумная ловушка

31.03.2017 11:17 20 1924 Елена Французова

Продолжаем исследовать город в нашей традиционной рубрике «Районы Калуги».

Микрорайон «Хрустальный» на слуху многих калужан после скандала, который произошёл с дольщиками в 2015 году. Даже спустя два года вопрос до конца не решён: только один дом сдан, два остальных никак не возведут.


На картинке микрорайон выглядел вот так.

В 2013 году на калужском форуме его строительство вызвало ажиотаж. Обсуждали цены, качество жилья, сроки сдачи и инфраструктуру. Кого-то привлекла низкая стоимость квадратных метров, кого-то – близость к центру: всего 10 минут на машине, а кого-то – обещание возвести детский сад и площадки для малышей.

Мы решили проверить, что микрорайон представляет из себя сейчас. Нашим экскурсоводом согласилась стать одна из жительниц Любовь ХОХЛОВА.

Новый микрорайон окружают улицы Песчаная, Заводская, Стекольная. Названия напоминают, что здесь когда-то располагался Стекольный завод. От него же осталась улица Территория Стекольного завода. Там сейчас находятся всевозможные автомастерские.

Люба прожила на одной из параллельных Хрусталке улиц всю жизнь. И когда началось возведение 18-этажек, решила приобрести квартиру в родных местах.

- Микрорайон тихий, спокойный. Здесь очень красиво летом и зимой. Недалеко родник. Есть овраг, в котором ребята катаются на санках, - рассказывает она. - Когда мы покупали квартиру, нам не хотелось брать кредит или ипотеку. Только в этой части города мы могли себе это позволить. Да и в принципе, мне нравится этот дом, планировка. Сейчас в квартире делаем ремонт.

Хрустальный микрорайон окружен частными домиками.

Летом детвора играет на проезжей части.

С другой стороны микрорайона открывается невзрачный вид на промзону.

Со скрипом и звоном, как консервные банки, здесь сминают машины на металлобазе. Крайне редко по рельсам ходят поезда.

Такое соседство радует не всех жителей многоэтажки, чьи окна выходят на эту «красоту».

Этот микрорайон, как и многие в Калуге, буквально оккупирован автомобилями. Одни стоят во дворах, другие - вдоль проезжей части. Даже трудно представить, что произойдёт, когда будут обжиты все многоэтажки. Ни о какой подземной парковке речи давно не идёт.

Более того, жильцы убеждены, что часть их законной территории Многофункциональный центр превратил в свою парковку.

- У нас парковочных мест нет вообще, машины можно поставить только вдоль дороги, - возмущается Любовь. – Территория вокруг МФЦ по генплану наша. Мы сделали запрос в Росреестр, чтобы узнать по какому праву её огородили. Пока нам не отвечают.

Ещё одна извечная проблема микрорайона – битумное озеро. Этот вопрос обещали решить и застройщик, и городские чиновники. Не помогло даже личное обращение губернатора Анатолия Артамонова к городскому голове Константину Горобцову. Битум как разливался, так и разливается на дорогу. Летом в такую ловушку попадаются несчастные кошки и собаки, а также птицы.


Застывшая «лава».

- Мне бабушка рассказывала, что в этом месте были битумные склады, - говорит Люба.

Кроме подземной парковки, застройщик обещал возвести ещё и детский сад. Когда начались проблемы с достройкой домов, его обязательства взял на себя город. Однако сада нет, и в ближайшее время он не появится.

- Территорию, на которой должен был появиться сад, нам обещали огородить. Ведь садика в ближайшие годы не будет. Третий корпус сдадут без него. Вот такой унылый вид открывается из окна нашей детской, - вздыхает Люба.

- Мы обсуждаем этот вопрос с соседями. Неужели нельзя эту яму убрать, и хоть детскую площадку поставить, - рассказывает молодая женщина

Жители уверены, что вскоре в этом микрорайоне начнутся проблемы с местами в детских садах и школах. В основном квартиры приобретали молодые семьи, у многих за время строительства родились вторые дети.

- А ведь в советское время в этом микрорайоне было два детских сада, - рассказывает Любовь.

На месте одного из них выросли элитные коттеджи, второго – «Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей».

Когда-то на этом месте был детский сад.

Сейчас из-за толстого кирпичного забора слышится лишь неистовый лай.

Из-за колючей проволоки уныло глядит серое здание. Вот так преобразился детский сад, став центром временного содержания для несовершеннолетних.

Здание будто всем своим видом говорит: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

Если заглянуть за забор, можно увидеть остатки детской площадки.

- Своего ребёнка я буду отдавать в сад, который находится напротив школы № 12, ближе ничего нет, - говорит Люба. – Чтобы дойти до него с малышом, потребуется 30-40 минут.

Завершает удручающее впечатление похоронное бюро на противоположной стороне.

За ним тянутся дома.

Они буквально упираются в небольшую, старенькую школу № 22. На её сайте сообщается, что в этом году осталось только 5 свободных мест для первоклассников. А ведь заявления принимаются до 30 июня.

Всего в микрорайоне две школы – №№ 22 и 10.

- Школа № 22 уже сейчас переполнена, - говорит Люба. - А ведь рядом с ней строится новый жилой комплекс с пятью домами!

Школьники каждый день ходят мимо сгоревшей десять лет назад общаги. Глядя на неё, так и ждёшь, что из-за угла выскочит маньяк или наркоман. Пейзаж дополняют кучи мусора.

А детская площадка всего одна на весь район. Ребятня выстраивается в очередь, чтобы покачаться на качелях.

От улицы Хрустальной тянется так называемая «пьяная» дорога. Это кратчайший путь до центра.

- Мы с мужем как-то ехали по ней в дождь. В такую попали яму! – вспоминает Люба.

Трудно в это поверить, но микрорайон ведёт бурную ночную жизнь. Какие только клубы здесь не открывались. На днях один из них в связи с кончиной диджея попал в федеральные СМИ.

В целом в этом микрорайоне есть всё – от кафе с ночными клубами и сетевых магазинов до похоронного бюро. Для полноты картины не хватает разве что церкви…

Интересно, что 9 апреля жители микрорайона «Хрустальный» хотели организовать праздник для детворы.

- Проходить все будет на фоне заброшенной стройки детского сада, так уж получилось, что этот котлован в самом центре микрорайона. Сами все организовываем, на свои средства, - рассказала нам местная жительница Елена Дедух.

Опасаясь, что городские власти воспримут это как-то неоднозначно, жители сообщили о мероприятии в городскую управу. В итоге разрешение на праздник им пока не дали.

- Проще митинг организовать, - удивляется Елена Дедух.

Фото автора и Сергея КОНСТАНТИНОВА.


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Тэги: районы общество районы калуги фоторепортаж

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