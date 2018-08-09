Опалённые и заброшенные: во что превратились горевшие в центре Калуги дома

В последние несколько лет горят заброшенные дома в центре города, причём нередко в их числе оказываются памятники архитектуры или объекты культурного наследия. Полыхают они, как правило, по ночам. О причинах возгорания почи никогда не сообщается.

Мы решили выяснить, в каком состоянии сейчас находятся сгоревшие строения, и нет ли вероятности того, что они внезапно вспыхнут вновь.

В ночь с 6 на 7 августа 2017 года на Тульской, 40, сгорел двухэтажный деревянный дом. Спустя год видны обгоревшие балки, нет кровли на втором этаже, а на первом - вместо неё лёгкий укрывной материал.

Вряд ли есть смысл восстанавливать строение. Его просто оставили догнивать.

Радует то, что дом огорожен забором, окна заколочены – проникнуть посторонние сюда смогут с трудом.

А ещё на доме висит видеокамера.

Пожалуй, самым трагичном моментом в серии калужских пожаров стало происшествие с усадьбой Билибиных. Несколько лет старинный дом стоял заброшенным, краеведы были тревогу, что его облюбовали бомжи и требовали законсервировать задние. Но чиновники так ничего и не сделали. В итоге, как всегда внезапно, усадьба сгорела. А потом уже в этом году, опять же внезапно, часть старинного здания снесли.

Теперь усадьба Билибиных выглядит удручающе.

Только после того, как над домом надругались, его огородили. Забор завесили «весёлыми картинками», рассказывающими о том, как будет выглядеть здание после реконструкции. Самое горькое, что примерно так оно и выглядело до злосчастного пожара.

Двухэтажка на Плеханова не входила в список объектов культурного наследия, но безусловно была частью истории деревянного города. Дом был жилой и, в отличие от большинства строений, загорелся днём.

Сейчас он выглядит как декорация для фильмов ужасов. Его и не сносят, и не восстанавливают. Просто прикрыли полотном. Ткань местами сползла. При желании любой сюда может проникнуть.





Рядом со сгоревшей двухэтажкой стоит такая же полуразвалившаяся и заброшенная.

Под неё уже сделали лаз.

Пока мы фотографировали дом с торца, из двухэтажки на Плеханова, 72, вышли мужчины азиатской внешности. По-видимому, дом всё же обитаем.

На улице Королёва сгорели сразу четыре дома, от двух из них уже ничего не осталось.

Королёва,1 – частный дом. Он сгорел несколько лет назад.

- Дом принадлежал семье работников Калужского механизированного лесхоза Кожуховым: Петр Андреевич - инженер охраны и защиты леса, его жена Ольга Павловна - инженер лесосеменной станции. Дом и надворные постройки - сарай, баня, гараж, южная веранда к дому и крыша с коньком - являются образцом гражданской застройки послевоенной Калуги. Возле дома - фруктовый сад и огород, - сообщает сообщество «Уходящая Калуга».

Видимо, чтобы не пугать гостей города, посещающих Музей космонавтики, строение завесили баннером.

О существовании дома № 37 на улице Королёва напоминает лишь железный забор.

Двухэтажка вспыхнула как свечка поздно вечером. От второго этажа после пожара практически ничего не осталось.

Каменно-деревянный дом Фотиевых был построен в середине XIX века. Краеведы не раз высказывали опасения по поводу судьбы этого здания. Правда, они полагали, что его просто снесут.

Краеведы уверены, что это была спланированная акция по уничтожению старой Калуги и даже вышли на пикет.

Только забор напоминает и о доме на перекрестке улиц Королева и Октябрьской. Он сгорел ещё в 2015 году.

В 2016 году на месте сгоревшего строения хотели построить офисный центр или многоэтажку, но этот проект так и не удалось реализовать.

Периодически жители окрестных домов звонят в редакцию и жалуются, что на месте сгоревшего дома теперь растёт свалка.

В марте этого года днём загорелся дом № 59 по улице Академика Королёва, известный под названием дом Сперанских.

Дом Сперанских является выявленным объектом культурного наследия, обладает охранным статусом. Здание построено во второй половине XIX века. Это один из образцов калужского деревянного ампира.

До революции 1917 года дом принадлежал семье священника Иоанна Сперанского – настоятеля Одигитриевской церкви, которая находилась на перекрёстке улиц Королёва и Баумана. Сейчас от неё остались только небольшая угловая башня-часовня с оградой.

Проходя мимо дома священника, кажется, что никакой ценности для города он не представляет. Весь облик здания такой, будто там живут бомжи: ворота на распашку, дверей нет, у входа валяется какой-то хлам и даже стоит бутылка с подсолнечным маслом. Заходи, кто хочет. А значит дом в любой момент может внезапно вспыхнуть вновь.

Такое же наплевательское отношение, если не к городу, то к труду пожарных, видно на улице Баумана 30/32.

Этот дом после расселения горел неоднократно.

Однако двери и окна там не заколочены. И как только начнутся холода, в доме, по традиции, будут собираться любители спиртного. Красивый баннер ситуацию не спасёт, его легко порвать на кусочки.

К сожалению, памятники старины и заброшенный строения полыхают по всей стране. Виновных, как правило, не находят, а на месте исчезнувших домов вскоре появляются многоэтажки или бизнес-центры.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! Как вы сичтаете, что нужно делать со всеми этими домами? Делите своими впечатлениями в комментариях.