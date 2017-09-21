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Пикет в защиту исторической Калуги: «Теряя старый город, мы теряем себя»

21.09.2017 14:51 10 456 Оксана КОЛОСОВА
Пикет в защиту исторической Калуги: «Теряя старый город, мы теряем себя»

«Тихой демонстрацией» назвали вчерашний пикет у дома купцов Билибиных на Кутузова, 19, сгоревшего минувшим летом, организаторы акции «Сохраним старую Калугу». Участников было немного – человек 20. Тихо пришли в условленное место, развернули плакаты с требованиями в адрес областных и городских чиновников. Правда, ни тех, ни других на пикете не было.

Акция протеста стала реакцией на «лето пожаров». Видимо, именно под таким названием войдёт в историю Калуги лето 2017 года. За прошедшие три месяца в областном центре сгорело пять исторических зданий – больше, чем когда-либо. Калужские краеведы убеждены, что поджоги были намеренные.

- Конечно, это не случайность, - говорит Роман БИЛИБИН. – У меня есть информация из компетентных источников о том, что это были умышленные действия. Цель простая – удешевить выкупную стоимость объекта. Например, стоимость дома купцов Билибиных на сегодняшний день составляет 3 млн. рублей, а не 5, как до поджога. Я считаю, что нам: общественности и властям – нужно совместно искать какой-то выход. Если Калуга потеряет свой исторический облик, потомки нам этого не простят.

Организаторы выдвинули властям около десятка требований. В их числе – настоятельная просьба восстановить дом купцов Билибиных и дом городского головы Ивана Ципулина. Также краеведы настаивают на запрете точечной застройки в исторической части города. Ещё одно требование – о создании экспертной комиссии из числа калужских историков, краеведов, юристов, архитекторов, которая будет участвовать в принятии решений о судьбе того или иного историко-культурного памятника.

«Законодательной и исполнительной власти г. Калуги обеспечить действие программы «Рубль за квадратный метр» при передаче старинных домов инвесторам, - говорится в резолюции организаторов пикета, которую планируется отправить губернатору Анатолию Артамонову, городскому голове Константину Горобцову и главе местного самоуправления Александру Иванову. – До празднования 650-летия Калуги изыскать средства на выполнение программы «Старый город». Обеспечить систему мер по сохранению расселяемых старых домов, чтобы они не повторили судьбу сгоревших зданий».

 

- Мы проводим эту акцию ещё и для того, чтобы калужане осознали ценность старой Калуги, - говорит краевед Валентина ФРИДГЕЛЬМ. – Хочется людям лишний раз напомнить о том, насколько хорош и красив наш город, который мы хотим сохранить.

- Я ещё помню ту Калугу, когда эти домики были чистые, ухоженные, а мы даже представить себе не могли, что то, что происходит сегодня, станет обыденностью: когда дома ломают, горят, сносят, выводят из памятников, - говорит бывший главный архитектор Калуги Евгений ГОЛЫШЕВ. – И калужане молча на это смотрят! О чём это говорит? О том, что это уже не народ – это население. Теряя старую Калугу, мы теряем себя. Памятник – от слова память. Вот эти старые дома – наша память, наши предки, наша история и культура. И когда это разрушается, уничтожается, рушится культура. Быть к этому безразличным я не могу.

Я, конечно же, хочу услышать ответ на вопрос: что же делать? Как действовать, чтобы мы, калужане, перестали быть просто населением и не ощущали нормой разруху вокруг себя. Евгений Голышев находит ответ на мой вопрос на удивление быстро.

- Посмотрите на этих ребят, - кивает он на проходящих мимо подростков. – Они с детства ходят по разбитым улицам, страшным дворам. С юного возраста впитывают в себя эту атмосферу. Она становится для них естественной средой. Им непонятно, ради чего мы здесь собрались. Поэтому начинать нужно с образования. Я, например, не слышал, чтобы детям в школах рассказывали об истории города.

- Да, в образовательном плане у нас пробел, - соглашается Николай БРОКМИЛЛЕР, краевед, председатель Калужского отделения Всероссийской общественной организации по охране памятников истории и культуры (ВООПИиК). – Краеведение в школе не преподают. А ведь это тот предмет, который помогает детям с малого возраста знать и любить историю своего города. Потом эти дети вырастают и уже не интересуются, что это за дом, кому он принадлежал. Им всё равно, что с ним будет.

- Мы теряем культуру в городе, - продолжает Евгений Голышев. – Там, где есть свои архитектурные и художественные школы, например, в Ярославе, Нижнем Новгороде, Костроме, Ростове-на-Дону, ситуация с сохранением историко-культурного наследия не такая, как у нас. Поэтому нам надо растить и поддерживать свои кадры. Другого выхода нет.

Впрочем, на то, чтобы такая школа сформировалась, уходят десятки лет. Которых у старой Калуги просто нет. Поэтому сейчас она может рассчитывать только на мудрость и порядочность властей. Организаторы пикета верят, что чиновники их услышат. Позитивный опыт есть: четыре года назад именно краеведы отстояли и спасли дом Толмачёвых, который в итоге был отреставрирован. Однако общий счёт пока неравный.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: фоторепортаж общество николай брокмиллер евгений голышев роман билибин валентина фридгельм

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