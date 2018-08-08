Люк под песочницей залили бетоном

Как мы уже рассказывали, на улице Хрустальной в Калуге у дома №44 корпус 4 жители обнаружили люк прямо под песочницей на детской площадке. Во вторник, 7 августа, нам об этом рассказала калужанка Елена Дедух.

В тот же вечер люк заложили арматурой и забетонировали. По словам Елены Дедух, работы выполняли представители застройщика.

Ранее, напомним, ситуацию нам комментировал руководитель управляющей компании.

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