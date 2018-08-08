Люк под песочницей залили бетоном

Как мы уже рассказывали, на улице Хрустальной в Калуге у дома №44 корпус 4 жители обнаружили люк прямо под песочницей на детской площадке. Во вторник, 7 августа, нам об этом рассказала калужанка Елена Дедух.
В тот же вечер люк заложили арматурой и забетонировали. По словам Елены Дедух, работы выполняли представители застройщика.
Ранее, напомним, ситуацию нам комментировал руководитель управляющей компании.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Жители Ромодановских Двориков рискуют замёрзнуть зимой 07.08.2018 15:59
В Калуге песочницу поставили прямо на канализационный люк 07.08.2018 09:58
Невыносимость бытия: калужане боятся жить в двухэтажном бараке 02.08.2018 12:41
На восьми улицах отключат свет 31.07.2018 17:03
«Теплосеть» наделала больше 50 ям в Калуге 30.07.2018 16:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: