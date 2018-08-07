В Калуге песочницу поставили прямо на канализационный люк

На улице Хрустальной в Калуге у дома №44 корпус 4 жители обнаружили люк прямо под песочницей на детской площадке. Об этом во вторник, 7 августа, нам рассказала калужанка Елена Дедух, живущая в этом доме.
- Как, как это объяснить? – удивляется она. - Все трагедии ничему никого не учат? Мы думали, что нас уже ничем не удивить после битума и щебеночной парковки, но нет. Строители продолжают удивлять! УК наплевать, естественно, а сменить ее нам сейчас мешают всеми возможными способами. Чего ещё ждать?
Ситуацию нам прокомментировал руководитель УК «Заводская» Сергей ПОРТНОВ:
- Эта детская площадка принадлежит городу. На балансе управляющей компании она не стоит. Я видел этот люк. Люк замоноличен. Это старые коммуникации. [Сейчас] там коммуникаций нет. Жители попросили меня туда песка привезти. Я, когда буду завозить при подготовке к зиме, просто добавлю туда песок. Вот, в принципе, и всё.
Пока жители сами огородили песочницу лентой.
Информацию о люке под песочницей мы передали в городскую управу.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
Фото: Елена ДЕДУХ.
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