Калужанам советуют не подходить к домам с сосульками

Городская управа призывает калужан в ближайшее время быть аккуратными на улицах.

- Из-за перепадов температуры воздуха и порывов ветра возможно падение сосулек, снега и наледи с крыш зданий, - говорится в сообщении администрации. - Просим жителей города быть внимательными и обходить опасные участки на расстоянии 3-5 метров.

Владельцам зданий напоминают о необходимости очистки крыш от снега и наледи.

- Участки, на которых проводятся такие работы, должны быть ограждены, а сброшенные с крыш зданий и строений снег и сосульки должны убираться незамедлительно, - подчёркивают в горуправе. - О свисающих сосульках можно сообщать в свою управляющую компанию или в колл-центр Государственной жилищной инспекции Калужской области: 8800-450-01-01.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.