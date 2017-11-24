В Калуге подорожает плата за содержание жилых помещений

Управление жилищно-коммунального хозяйства Калуги подготовило поправки в постановление «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов». Поправки предусматривают увеличение размера платы за содержание жилого помещения на 7,3% - с 18,46 рубля за до 19,81 рубля за квадратный метр в месяц, сообщает городская дума Калуги.

Документ также уточняет перечень работ в части содержания внутридомового газового оборудования.

- Необходимость пересмотра платы связана с внесением изменений в правила содержания общего имущества и в правила пользования газом в части включения запирающих устройств в квартирах в состав внутридомового газового оборудования, приведением в соответствие с действующим законодательством норм содержания дымовых и вентиляционных каналов, - говорится в сообщении Гордумы. - Также при расчёте нового размера платы был учтён уровень инфляции, ужесточение требований к управляющим компаниям в части ведения ГИС ЖКХ и расширением их функциональных обязанностей в части проведения работ по контролю за показаниями общедомовых и индивидуальных приборов учёта.

Пока не сообщается, когда именно будут приняты указанные изменения.