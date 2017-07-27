Капремонт на подстраховке

Поручение губернатора

В самый разгар лета, когда, казалось бы, все серьёзные дела уже отложены до сентябрьской прохлады, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступает с очень серьёзным заявлением. На рабочем совещании правительства 17 июля он поручает создать государственное учреждение, в функционал которого должно войти экстренное проведение капитального ремонта в случае неисполнения тех или иных работ подрядчиком.

- Учреждение должно быть создано на период становления системы капитального ремонта многоквартирных домов, - заявил глава региона. - На случай недобросовестной работы подрядчика должна быть организация, которая своевременно завершит ремонт. Существовать она, разумеется, будет не всегда, но в настоящее время просто необходима. Незавершённых работ при капремонте не должно быть в принципе.

Озвученная в прессе в таком урезанном виде инициатива губернатора вызвала неоднозначную реакцию общественности. В общем и целом, у всех создалось впечатление, что это очередная дублирующая структура для компенсации низкой эффективности имеющейся, то есть Фонда капремонта Калужской области. Однако на поверку всё вышло совершенно иначе.

Недостатки капитализма

«Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус» - так, пожалуй, можно охарактеризовать становление капитализма в России. Система с частными подрядчиками, выбираемыми на аукционах вместо единого госпредприятия, придумана не в Калужской области - это общероссийская схема государственного хозяйствования, жёстко закреплённая в законодательстве.

Но вот работает она через пень колоду, и не только из-за нерасторопности чиновников. Проблемы возникают прежде всего из-за безответственности частных компаний.

- Мы в обязательном порядке проводим предварительный отбор участников аукциона, но это не исключает различных форс-мажоров вследствие действия человеческого фактора, - прокомментировал ситуацию представитель областного Фонда капремонта. - В жизни всё может случиться. Если частная фирма выиграла аукцион и не приступила к работам, это ещё полбеды. Документы можно переделать, провести новый аукцион и передать заказ другой фирме. А что делать, если строительная компания начала работы и бросила их на полдороге? У нас был случай, когда в одном из районов директор фирмы ушёл в запой и мы ничего не могли с ним сделать. Юридических оснований отбирать у него выигранный на аукционе заказ оснований не было, но и что-то сделать он был не в состоянии.

Посредники необходимы

После долгих размышлений над тем, как сделать, чтобы и навязывающее капиталистические формы хозяйствования законодательство соблюсти, и дело делать, руководство Фонда капремонта нашло выход.

На помощь пришёл Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области. Эта некоммерческая структура была создана в 2006 году с целью развития малоэтажного строительства, индивидуального и жилья эконом-класса.

Несмотря на то что деятельность по капитальному ремонту жилых домов была для Фонда не совсем профильной, он обладал пулом строительных организаций, которые могли подстраховать друг друга.

В результате Фонд поддержки строительства доступного жилья, пользуясь конкурентными преимуществами перед фирмами-одиночками, стал не только полноправным участником аукционов, но и основным субъектом, выигрывающим торги. Получив подряд, он распределяет его между своими субподрядчиками и таким образом гарантирует выполнение работ от начала до конца.

И вот теперь, чтобы каждый занимался своим делом, планируется создать специализированную структуру в этой сфере. Благодаря этому капитальный ремонт зданий будет проводиться точно в соответствии с графиком. А то, что такие работы идут полным ходом, видно любому горожанину.