Губернатор поручил создать новую структуру для проведения капремонта

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в понедельник, 17 июля, поручил создать государственное учреждение, в функционал которого должно войти экстренное проведение капитального ремонта в случае неисполнения тех или иных работ подрядчиком. Об этом он заявил, обращаясь к руководству Фонда капремонта на рабочем совещании правительства.

- Учреждение должно быть создано на период становления системы капитального ремонта многоквартирных домов, - считает глава региона. - В случае работы недобросовестного подрядчика должна быть организация, которая своевременно завершит ремонт. Существовать она, разумеется, будет не всегда, но в настоящее время она необходима. Незавершенных работ при капремонте не должно быть в принципе.