Губернатор поручил создать новую структуру для проведения капремонта

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в понедельник, 17 июля, поручил создать государственное учреждение, в функционал которого должно войти экстренное проведение капитального ремонта в случае неисполнения тех или иных работ подрядчиком. Об этом он заявил, обращаясь к руководству Фонда капремонта на рабочем совещании правительства.
- Учреждение должно быть создано на период становления системы капитального ремонта многоквартирных домов, - считает глава региона. - В случае работы недобросовестного подрядчика должна быть организация, которая своевременно завершит ремонт. Существовать она, разумеется, будет не всегда, но в настоящее время она необходима. Незавершенных работ при капремонте не должно быть в принципе.
|
Опубликована интерактивная карта капремонта в Калуге 07.07.2017 12:24
В Калуге появится интерактивная карта капремонта 27.06.2017 10:54
Собираемость платежей за капремонт взлетела до 110% 26.05.2017 16:59
Жителям 99 домов Калуги вернут деньги за капремонт 26.05.2017 13:10
Жертвы коммунального апокалипсиса получили «двойное удовольствие» 22.05.2017 10:21
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: