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Калужские дольщики забросали Путина обращениями

21.04.2017 13:09 24 1784 Елена Французова
Калужские дольщики забросали Путина обращениями

В пятницу, 21 апреля, на Старом Торге в Калуге у приёмной президента собралось более 70 дольщиков микрорайона «Солнечный». Здесь они провели акцию «Достучись до президента».

- Наши обращения в прокуратуру, Следственный комитет, стройнадзор, к областным и городским чиновникам результата не дали, - поясняет представитель инициативной группы Елена ШУМИЛИНА. - А Владимир Путин распорядился закончить строительство всех проблемных долгостроев в нашей стране к 2018 году. Но нашего микрорайона в списках этих объектов нет. Поэтому мы и решили напрямую обратиться к президенту. Это наша последняя инстанция.

В субботу, 22 апреля, дольщики собираются вселяться в недостроенный дом на улице Маяковского.

Напомним, проблема домов в «Солнечном» обсуждалась на уровне губернатора ещё в августе прошлого года. Тогда застройщики уверяли Анатолия Артамонова, что осенью завершат все работы. Однако работы до сих пор не завершены.

Фото автора.


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Тэги: дольщики недвижимость

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