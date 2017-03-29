Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Капремонт крыш начнётся в начале лета

29.03.2017 15:18 9 826 Дмитрий Ивьев
Капремонт крыш начнётся в начале лета

В конце 2016 года многие жители Калуги жаловались на капитальный ремонт крыш, которые рабочие начали с наступлением морозов. Из-за этого квартиры затопило, в частности, на улицах Глаголева и Болотникова. Многие семьи замерзали в собственном жилье.

В нынешнем году ремонт кровли запланирован более чем в 100 калужских многоэтажках. Сейчас разрабатывается конкурсная документация на капремонт жилых помещений в 2017 году, сообщили 29 марта в пресс-службе городской управы.

По словам директора Фонда капитального ремонта Калужской области Александра БАСУЛИНА, учитывая негативный опыт, проектные работы  будут производиться  заблаговременно, чтобы подрядные организации в Калуге могли приступить к ним в начале лета.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: капремонт жкх александр басулин

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Опубликован список домов, в которых сделают капремонт в 2017 году 26.03.2017 20:45

52 лифта поменяют в Калуге по программе капремонта 13.12.2016 15:32

Плата за капремонт вырастет с 1 января 30.11.2016 15:34

Коммунальный апокалипсис: в Калуге во время капремонта затопило несколько многоэтажек 09.11.2016 14:57

Собираемость платежей за капремонт взлетела до 104% 12.09.2016 14:30


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 01 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
сб 01 апреля, 11:00
Праздник "Международный День птиц"
Калужский областной краеведческий музей
сб 01 апреля, 16:00
Кондитерские мастер-классы
АртНуво, Художественная студия
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная

Концерты

чт 30 марта, 19:00
Концерт Патриаршего хора Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
чт 30 марта, 19:00
Концерт "Один год..."
Дом музыки
чт 30 марта, 19:00
Концерт StandUpShow
Папин Дом, ресторан-бар
чт 30 марта, 20:00
Концерт группы LOUNA
Синатра (Sinatra)

Кино

Босс-молокосос
Красавица и чудовище
Скрытые фигуры
Могучие рейнджеры
Блоги компаний

Россельхозбанк предлагает клиентам индивидуальные курсы обмена валют

27 мар 2017 13:29
Новости компаний

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Повысить иммунитет можно вкусно

Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03

ну и nafig? - Здравствуйте. я - тролль.

nafig 20 мар 2017 18:23

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59