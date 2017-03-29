Капремонт крыш начнётся в начале лета

В конце 2016 года многие жители Калуги жаловались на капитальный ремонт крыш, которые рабочие начали с наступлением морозов. Из-за этого квартиры затопило, в частности, на улицах Глаголева и Болотникова. Многие семьи замерзали в собственном жилье.

В нынешнем году ремонт кровли запланирован более чем в 100 калужских многоэтажках. Сейчас разрабатывается конкурсная документация на капремонт жилых помещений в 2017 году, сообщили 29 марта в пресс-службе городской управы.

По словам директора Фонда капитального ремонта Калужской области Александра БАСУЛИНА, учитывая негативный опыт, проектные работы будут производиться заблаговременно, чтобы подрядные организации в Калуге могли приступить к ним в начале лета.