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Из-за капремонта ветеран войны живёт с дырой в потолке

13.01.2017 11:29 54 Оксана КОЛОСОВА

Как мы рассказывали, после новогодних праздников городскому голове Константину ГОРОБЦОВУ поступила жалоба от жителей дома № 17 по улице Болотникова, квартиры которых расположены на 5-м этаже. Из-за капитального ремонта кровли температура воздуха в их жилищах не поднималась выше +11 градусов. Одной из жертв капремонта стала ветеран Великой Отечественной войны.

- Рабочие демонтировали утеплитель на крыше перед наступлением сильных морозов. По словам жителей, её накрыли плёнкой только несколько дней назад, после того как температура опустилась ниже минус 20 градусов, - сообщили в четверг, 12 января, активисты Общероссийского народного фронта, которые побывали этом доме. – Спасаясь от холода, пожилая женщина ставит в комнате нагретые на плите сковородки. Конфорки газовой плиты она зажигает в 6 часов утра и не выключает до позднего вечера. Пожилая женщина жалуется на очень плохое самочувствие. По ночам у неё сводит ноги от холода.

Кроме того, общественники обнаружили в потолке квартиры ветерана дыру. Выяснилось, что её пробили строители, ремонтируя в доме проводку. Её замкнуло после того, как квартиру затопило во время обильных осадков в конце 2016 года. С тех пор пожилая женщина так и живёт с пробоиной в потолке.

- Такое положение вещей не выдерживает никакой критики, – считают активисты.

Они направили в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов обращение, в котором призывают его руководство предпринять действия по завершению капремонта кровли в доме № 17 по улице Болотникова в Калуге в кратчайшие сроки.

Напомним: в Калуге это не первый случай, когда капремонт крыши становится для жителей причиной головной боли. Прошедшей осенью во время снегопада, сменившегося ливнем, затопило квартиры сразу в нескольких многоэтажках на улицах Суворова, Постовалова, Глаголева и Тельмана. В этих домах также проводился ремонт кровли.

Фото: Общероссийский народный фронт.


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Тэги: жкх

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