Водоканал завершил ремонт канализации на улице Московской

Утром во вторник, 21 февраля, «Калугаоблводоканал» сообщил о завершении ремонта канализационного коллектора на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта. Хотя яма ещё полностью не закопана, большая часть автомобилей, по состоянию на 9 утра, движется объездным путем - по улицам Билибина, Телевизионной или Ленина.
Рядом с трактором старая труба. Именно она проломилась 19 февраля.
- В ходе работ специалисты предприятия заменили участок трубопровода протяженностью 12 метров, - говорят в водоканале. - На данный момент котлован засыпается песком, после чего будет выполнена планировка места разрытия. Движение транспорта восстановлено.
Напомним, канализацию в этом месте прорвало 19 февраля.
Вечер 20 февраля. Откачка сточных вод из котлована.
- Из-за подмыва грунта произошел перелом канализационной магистрали, - объясняют в «Калугаоблводоканале». - Ситуация осложнялась тем, что глубина залегания коллектора составляла 6 метров и рядом с поврежденным участком находились другие коммуникации. Кроме того, из-за постоянного поступления стоков в котлован специалисты не смогли сразу приступить к замене поврежденного участка.
Утром 21 февраля яму засыпают.
Из-за перекрытия участка улицы Московской в этой части Калуги 20 февраля было серьезно затруднено движение.
Фото: Сергей ПЕТРОВ.
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