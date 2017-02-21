Водоканал завершил ремонт канализации на улице Московской

Утром во вторник, 21 февраля, «Калугаоблводоканал» сообщил о завершении ремонта канализационного коллектора на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта. Хотя яма ещё полностью не закопана, большая часть автомобилей, по состоянию на 9 утра, движется объездным путем - по улицам Билибина, Телевизионной или Ленина.

Рядом с трактором старая труба. Именно она проломилась 19 февраля.

- В ходе работ специалисты предприятия заменили участок трубопровода протяженностью 12 метров, - говорят в водоканале. - На данный момент котлован засыпается песком, после чего будет выполнена планировка места разрытия. Движение транспорта восстановлено.

Напомним, канализацию в этом месте прорвало 19 февраля.

Вечер 20 февраля. Откачка сточных вод из котлована.

- Из-за подмыва грунта произошел перелом канализационной магистрали, - объясняют в «Калугаоблводоканале». - Ситуация осложнялась тем, что глубина залегания коллектора составляла 6 метров и рядом с поврежденным участком находились другие коммуникации. Кроме того, из-за постоянного поступления стоков в котлован специалисты не смогли сразу приступить к замене поврежденного участка.

Утром 21 февраля яму засыпают.

Из-за перекрытия участка улицы Московской в этой части Калуги 20 февраля было серьезно затруднено движение.

Фото: Сергей ПЕТРОВ.