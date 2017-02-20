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Водоканал назвал причины прорыва канализации на Московской

20.02.2017 09:49 17 3060 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, на перекрёстке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге прорвало канализацию. Движение от площади Московской до улицы Баррикад перекрыто.

Как сообщили в «Калугаоблводоканале», причиной аварии стала коррозия свода коллектора. Сроки окончания работ пока не определены.

Приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2, 5, 6.

- В ходе мероприятий специалисты водоканала заменят участок трубопровода протяженностью 10 метров, - рассказали в водоканале.

Фото: «Калуга жесть».


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Тэги: авто жкх

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