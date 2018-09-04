Никто не выжил: скончалась вторая женщина, упавшая с балкона в Обнинске

Во вторник, 4 сентября, в больнице скончалась ещё одна женщина, упавшая с балкона в Обнинске. Об этом нашему изданию сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. Погибшая была беременная.
Напомним, что трагедия произошла в субботу, 1 сентября, в Обнинске. Около 21:00 рухнули перила балкона четвертого этажа в общежитии. В этот момент на балконе находились люди – мужчина и две женщины. Мужчина скончался сразу, вторая пострадавшая на следующий день в больнице и сегодня - последняя жертва страшного ЧП.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности».
Позже выяснилось, что у общежития не было управляющей компании, им руководили сами жильцы.
В понедельник, 4 сентября, глава региона распорядился проверить балконы во всех многоквартирных домах. В первые часы после происшествия дверь на балкон, от которого осталась одна лишь шаткая полуразрушенная плита, забили гвоздями и оградили лентой, позже сотрудники МЧС заколотили окно со старой рамой и дверь досками.
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