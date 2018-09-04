Следствие возбудило уголовное дело по факту падения перил и гибели людей

Региональный следственный комитет вечером понедельника, 3 сентября, сообщил о возбуждении уголовного дела после падения ограждения балкона в Обнинске. Его завели по статье "причинении смерти по неосторожности". Обвиняемых в деле пока нет.
Пресс-служба ведомства также уточнила возраст погибших — мужчине было 58 лет, женщине 48. Единственная выжившая в результате ЧП женщина в больнице во все ещё тяжелом состоянии. Ее возраст пока не сообщается.
Как мы уже писали, 1 сентября обрушились ограждения балкона на четвертом этаже общежития в Обнинске. Находившиеся в этот момент на балконе люди упали вниз вместе с перилами.
У общежития не было управляющей компании, им руководили сами жильцы.
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