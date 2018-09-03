Перила балкона четвёртого этажа рухнули вниз: погибли двое

03.09.2018 08:44 4809

Как мы уже писали, в субботу, 1 сентября, в Обнинске разыгралась страшная трагедия. В центре наукограда по адресу ул. Победы, 19 около 21:00 рухнули перила балкона четвертого этажа. В этот момент на балконе находились люди. Мужчина и две женщины упали прямо на асфальт. Одна из женщин была беременна. Мужчина погиб на месте, женщин доставили в больницу. Одну из них спасти не удалось. Вторая - беременная - выжила, но ее в тяжелом состоянии перевели в Калужскую областную больницу. Врачи борятся за ее жизнь.

Как выяснилось, причина трагедии в плите. Это семейное общежитие с общим балконом. Таких на улице несколько десятков. Дом не был аварийным, его построили предположительно в 1962 году. По предварительной версии, у балкона треснула плита основания, из-за чего из креплений вывались перила.

Следственный комитет проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Александр НЕФЁДОВ, фото автора.