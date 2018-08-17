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Чудеса на виражах: оба участника аварии ехали на зелёный

17.08.2018 11:44 10 1639 Елена Французова
Чудеса на виражах: оба участника аварии ехали на зелёный

Как мы уже писали, в пятницу, 17 августа, около 6:50 в Калуге на улице Билибина произошло ДТП. Автомобиль Citroen C4 столкнулся с мотоциклом  Honda. 

- По предварительной информации, водитель Citroen C4 двигался по улице Билибина в сторону улицы Московской, - сообщили нам подробности в УГИБДД России по Калужской области. - 21-летний мотоциклист ехал по улице Телевизионной. Оба водителя двигались на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Молодого человека доставили в БСМП. После оказания помощи его отпустили домой. От удара у легковушки оторвало бампер.

Обстоятельства ДТП выясняются, определяется виновный. На наш вопрос, как так получилось, что оба участника аварии ехали на зеленый, в ГИБДД ответили, что такая информация значится в предварительной сводке по аварии. Как все было на самом деле предстоит определить в ходе дальнейшего расследования.

К слову, за двое суток на улице Билибина это вторая авария с мотоциклистом. Первая произошла днем 15 августа. Примечательно, что и первая авария произошла с участием мотоцикла Honda и тоже красного.

Фото ГУ МЧС по Калужской области и Владимира Ивкина.


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Тэги: происшествие авария
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