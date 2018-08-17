Мотоциклист столкнулся с иномаркой на Билибина

17.08.2018 08:19 227

Легковой «Ситроен» и мотоцикл «Хонда» столкнулись в Калуге на улице Билибина в пятницу, 17 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

ДТП произошло в 6:51. В результате столкновения пострадал один человек.

У легкового автомобиля от удара отлетел бампер. Причины и подробности аварии устанавливаются.