Байкер выехал на встречку и врезался в «Логан» на Билибина

16.08.2018 14:27 130

Мотоциклист на «Хонде» столкнулся с «Рено логан» на улице Билибина в Калуге в среду, 15 августа, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

По предварительной информации байкер обгонял другую машину. Для этого он выехал на встречку, где и врезался в иномарку.

Мотоциклист получил рваные раны, ушибы и ссадины. Госпитализировать его не потребовалось.