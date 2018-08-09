«Опель» столкнулся с полицейской машиной

09.08.2018 10:30 309

Около 18:00 в среду, 8 августа, в Балабаново на перекрёстке улиц Гагарина и Боровской «Опель» столкнулся с машиной полиции.

В этом месте водители часто едут по обочине, чтобы срезать путь и повернуть в сторону Обнинска. По предварительным данным, и водитель «Опеля» совершал такой манёвр. Патрульный автомобиль полиции двигался по проезжей части и совершал правый поворот.

Как пояснил водитель-полицейский, он не видел «Опель».

Кто именно был виноват в данной ситуации, будут выяснять сотрудники ГИБДД.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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