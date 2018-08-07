Грузовик смяло из-за лопнувшего колеса

Около 19 часов в понедельник, 6 августа, на 407 километре дороги А108 в Боровском районе в кювет вылетел большегруз «Вольво», груженый трубами.
По предварительным данным, водитель ехал из Ступино в Санкт-Петербург, и на спуске с горы у него лопнуло правое переднее колесо. Машину потянуло вправо, она съехала в кювет и врезалась в берёзу. Кабину авто смяло от удара. После этого в неё попала ещё и часть труб.
Водитель чудом не пострадал. Он был пристегнут и отделался царапинами.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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