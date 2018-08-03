Взрыв в Калуге: депутат рассказал о гранате, силовики молчат

Как мы уже рассказывали, около 4 часов утра в пятницу, 3 августа, возле здания отделения Пенсионного фонда на улице Болдина в Калуге прогремел взрыв. Повреждены входная дверь и обшивка стен здания. На крыльце осталась взрывная воронка.

Депутат Госдумы Олег Шеин на своей странице в Facebook, написал, что в Калуге взорвалась граната. При этом он обвинил сторонников пенсионной реформы в провокации.

Хотя официально эту информацию никто не подтверждает. Напомним, утром в пятницу на месте происшествия работали следователи. Однако ни в полиции, ни в Следственном комитете, ни в ФСБ произошедшее не комментируют. В самом Пенсионном фонде все вопросы переадресовывают в правоохранительные органы.

Областной телеканал «Ника ТВ», выпустивший утром новость о взрыве, в которой говорилось, что подозреваемым является мужчина, позже удалил все ролики и заметки с сайта.

Этот телеканал также сообщал, что после взрыва начался пожар. Его до приезда спасателей потушила местная сторож-пенсионерка. Никто из людей не пострадал. Работа отделения не останавливалась, вход был организован через другую дверь.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! Как вы думаете, кто стоит за взрывом и почему молчат правоохранительные органы? Пишите в комментариях!