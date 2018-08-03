Взрыв в Калуге: депутат рассказал о гранате, силовики молчат

Как мы уже рассказывали, около 4 часов утра в пятницу, 3 августа, возле здания отделения Пенсионного фонда на улице Болдина в Калуге прогремел взрыв. Повреждены входная дверь и обшивка стен здания. На крыльце осталась взрывная воронка.
Депутат Госдумы Олег Шеин на своей странице в Facebook, написал, что в Калуге взорвалась граната. При этом он обвинил сторонников пенсионной реформы в провокации.
Хотя официально эту информацию никто не подтверждает. Напомним, утром в пятницу на месте происшествия работали следователи. Однако ни в полиции, ни в Следственном комитете, ни в ФСБ произошедшее не комментируют. В самом Пенсионном фонде все вопросы переадресовывают в правоохранительные органы.
Областной телеканал «Ника ТВ», выпустивший утром новость о взрыве, в которой говорилось, что подозреваемым является мужчина, позже удалил все ролики и заметки с сайта.
Этот телеканал также сообщал, что после взрыва начался пожар. Его до приезда спасателей потушила местная сторож-пенсионерка. Никто из людей не пострадал. Работа отделения не останавливалась, вход был организован через другую дверь.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Уважаемые читатели! Как вы думаете, кто стоит за взрывом и почему молчат правоохранительные органы? Пишите в комментариях!
|
Калужанин попал в смертельную аварию на трассе «Дон» 03.08.2018 16:22
Иномаркой-убийцей управляла 21-летняя девушка 03.08.2018 15:28
Противники пенсионной реформы осудили взрыв в Калуге 03.08.2018 14:40
Пенсионный фонд не стали закрывать из-за взрыва 03.08.2018 11:42
В Калуге взорвали дверь Пенсионного фонда 03.08.2018 09:54
Крышка зеркала внутренняя L Nissan Teana J32
Крышка зеркала внутренняя R Nissan Teana J32
Крышка клапанная Chevrolet Epica 2.0
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: