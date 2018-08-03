В Калуге взорвали дверь Пенсионного фонда

В пятницу, 3 августа, около 4 утра неизвестные взорвали дверь Пенсионного фона на улице Болдина, 2а в Калуге.
- Что-то жахнуло, - написал papales в «Народных новостях». - И милиция около разбитой двери Пенсионного фонда с утра.
Один из местных жителей рассказал нам также, что в 4 утра проснулся от звука взрыва.
В отделении Пенсионного фонда по Калужской области отказываются от комментариев, пока не комментируют ситуацию и в УМВД.
Вход в здание оцеплен.
На вход направлена видеокамера. Вероятно, у следствия будут записи.
Как нам стало известно, повреждена именно входная дверь отделения, уличный банкомат, установленный около неё, цел. На месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Пенсионный фонд не стали закрывать из-за взрыва 03.08.2018 11:42
Опубликовано видео аварии со сбитой женщиной 02.08.2018 11:57
Пропавшего пенсионера нашли с помощью вертолёта 02.08.2018 11:10
Два человека погибли в лобовой аварии 02.08.2018 10:16
В Калуге пропал 65-летний мужчина 02.08.2018 09:37
Кулак поворотный Ford Mondeo 4
Кулак поворотный L Nissan Teana J32
Кулак поворотный L/R Audi 80 B3 без абс
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: