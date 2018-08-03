В Калуге взорвали дверь Пенсионного фонда

В пятницу, 3 августа, около 4 утра неизвестные взорвали дверь Пенсионного фона на улице Болдина, 2а в Калуге.

- Что-то жахнуло, - написал papales в «Народных новостях». - И милиция около разбитой двери Пенсионного фонда с утра.

Один из местных жителей рассказал нам также, что в 4 утра проснулся от звука взрыва.

В отделении Пенсионного фонда по Калужской области отказываются от комментариев, пока не комментируют ситуацию и в УМВД.

Вход в здание оцеплен.

На вход направлена видеокамера. Вероятно, у следствия будут записи.

Как нам стало известно, повреждена именно входная дверь отделения, уличный банкомат, установленный около неё, цел. На месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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