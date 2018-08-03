Пенсионный фонд не стали закрывать из-за взрыва

Как мы уже рассказывали, в ночь на пятницу, 3 августа, на улице Болдина в Калуге взорвали дверь в областное отделение Пенсионного фонда. На месте работают следователи.

При этом само учреждение продолжило работу.

- Несмотря на происшествие, работа и прием граждан осуществляются в штатном режиме. – рассказали нам в отделении ПФР по Калужской области. - Вход для посетителей организован с запасного выхода, расположенного с торца здания.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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