Противники пенсионной реформы осудили взрыв в Калуге

Как мы рассказывали, в пятницу, 3 августа, около 4 утра в Калуге на улице Болдина кто-то взорвал дверь отделения Пенсионного фонда.

Правоохранительные органы всё ещё не комментируют случившееся.

А калужские противники пенсионной реформы выступили с осуждением случившегося.

- Если данное происшествие было протестом против начатой пенсионной реформы, то наша инициатива однозначно осуждает подобные методы: они бесплодны и опасны для человеческой жизни, они ни в коей мере не могут решить существующую проблему, в отличие от законно организованных массовых мероприятий, - сообщает в соцсетях Андрей Заводской, один из организаторов митинга профсоюзов против пенсионной реформы. - Если данное происшествие - провокация (а такое, увы, исключать не приходится), чтобы «подкрутить гайки» и дискредитировать соответствующий Конституции РФ протест населения, то наша инициатива выступает против подобных хитрых приёмов.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, кто стоит за взрывом на Болдина? И найдут ли виновника? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.