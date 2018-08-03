Противники пенсионной реформы осудили взрыв в Калуге

Как мы рассказывали, в пятницу, 3 августа, около 4 утра в Калуге на улице Болдина кто-то взорвал дверь отделения Пенсионного фонда.
Правоохранительные органы всё ещё не комментируют случившееся.
А калужские противники пенсионной реформы выступили с осуждением случившегося.
- Если данное происшествие было протестом против начатой пенсионной реформы, то наша инициатива однозначно осуждает подобные методы: они бесплодны и опасны для человеческой жизни, они ни в коей мере не могут решить существующую проблему, в отличие от законно организованных массовых мероприятий, - сообщает в соцсетях Андрей Заводской, один из организаторов митинга профсоюзов против пенсионной реформы. - Если данное происшествие - провокация (а такое, увы, исключать не приходится), чтобы «подкрутить гайки» и дискредитировать соответствующий Конституции РФ протест населения, то наша инициатива выступает против подобных хитрых приёмов.
Уважаемые читатели! Как вы считаете, кто стоит за взрывом на Болдина? И найдут ли виновника? Пишите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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