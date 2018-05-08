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Появилось видео, как сбивают двух пешеходов на «зебре»

08.05.2018 10:21 54 6729 Сергей ПЕТРОВ

Как мы уже писали, 6 мая в Калужской области за сутки сбили трёх пешеходов

В одной из аварий, которая произошла в Обнинске, пострадали парень с девушкой. А сегодня в группе Калуга жесть  появилась видеозапись с регистратора, который запечатлел момент ДТП.

Как видно на видео, молодые люди, судя по внешнему виду – представители какой-то молодёжной субкультуры, подходят к переходу, к которому приближается «Фольксваген». Автомобиль не притормаживает, и пешеходы начинают перебегать дорогу.

Видимо, водитель замечает их только в этот момент и пытается уйти на встречную полосу, чтобы избежать столкновения. Но в итоге «ловит» на капот девушку и задевает парня. Девушка отлетает на несколько метров и начинает корчиться от боли. Судя по всему у нее перелом, возможно, не один.

Напомним: согласно официальной информации от ГИБДД, оба молодых людей – 1997 года рождения. Их доставили в больницу и после оказании медпомощи отпустили домой. О том, какие они получили травмы, не сообщается.


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Тэги: происшествие авария ДТП
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