Появилось видео, как сбивают двух пешеходов на «зебре»

Как мы уже писали, 6 мая в Калужской области за сутки сбили трёх пешеходов.
В одной из аварий, которая произошла в Обнинске, пострадали парень с девушкой. А сегодня в группе Калуга жесть появилась видеозапись с регистратора, который запечатлел момент ДТП.
Как видно на видео, молодые люди, судя по внешнему виду – представители какой-то молодёжной субкультуры, подходят к переходу, к которому приближается «Фольксваген». Автомобиль не притормаживает, и пешеходы начинают перебегать дорогу.
Видимо, водитель замечает их только в этот момент и пытается уйти на встречную полосу, чтобы избежать столкновения. Но в итоге «ловит» на капот девушку и задевает парня. Девушка отлетает на несколько метров и начинает корчиться от боли. Судя по всему у нее перелом, возможно, не один.
Напомним: согласно официальной информации от ГИБДД, оба молодых людей – 1997 года рождения. Их доставили в больницу и после оказании медпомощи отпустили домой. О том, какие они получили травмы, не сообщается.
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